ХК «Чебоксары» на равных сыграл с действующим чемпионом и набрал 50% очков

Игра на качелях

Хоккейный клуб «Чебоксары» порою напоминает отечественного бегуна Юрия Борзаковского — того самого, который сейчас возглавляет сборную России. Тактическая манера бега у него была такая: сначала он скромно двигался позади пелотона, а на финишном повороте резко ускорялся и на глазах изумленной публики, обойдя всю группу соперников, прибегал к финишу первым.

Еще в прошлом сезоне у чебоксарцев было несколько матчей, где они после первого периода проигрывали 0:1, но в других отрезках — преимущественно, правда, в середине игры, а не в конце — забрасывали по пять шайб и в итоге добивались победы. Главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович объяснил мне недавно, что не всегда его подопечным удавалось войти в игру и в перерыве приходилось подстегивать ребят. Иногда в стартовых отрезках подводила реализация. Но, по словам тренера, это точно не связано с недооценкой соперника.

Такой же сценарий повторился и на старте нового сезона, когда «Чебоксары» начали гостевую серию против действующего чемпиона, команды «Челны». «Богатыри» приехали к сопернику в качестве серебряного призера предыдущего, досрочно завершившегося, сезона.

Первый матч прошел 18 сентября, и по динамике развития событий «Чебоксары» до боли напоминали сами себя образца прошлого сезона: проигранный с минимальным счетом первый период, более чем результативная игра во втором и вновь равная борьба в третьем. Результат — 6:3 (0:1, 5:1, 1:1) в пользу «Чебоксар».

В составе «Чебоксар» два гола в первом матче провели Николай Патрушев, по одному — Иван Красноперов, Сергей Дровосеков (оба – в большинстве), Егор Парфенов и Павел Никулин.

По ходу второго матча, 19 сентября, чебоксарские богатыри дважды вели с разницей в шайбу, с минимальным преимуществом шли к началу третьего периода. Но потом пропустили три гола подряд (последний — в пустые ворота). В итоге — поражение «Чебоксар» со счетом 3:5 (1:0, 2:2, 0:3).

В составе «Чебоксар» шайбы забросили Николай Патрушев, Павел Никулин и (в большинстве) Иван Меркулов.

Для тех, кто неудачи чебоксарской команды воспринимает слишком близко к сердцу, вечер 21 сентября был испорчен ее проигрышем с разницей в четыре шайбы — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1). Единственный гол в составе нашего клуба провел все тот же Патрушев. Сделал он это уже при счете 0:3, но еще в первом периоде. Стало быть, времени для того, чтобы отыграться, оставалось предостаточно. В целом, «Чебоксары» отличаются способностью на такие подвиги. Но в этот раз не прокатило.

Бенефисом результативности стала заключительная игра серии 22 сентября. Команды на двоих забросили 12 шайб. Итоговый перевес — в пользу «Чебоксар»: 7:5 (1:1, 3:3, 3:1).

Про такие матчи говорят: игра на качелях. Каждая из команд поочередно выходила вперед, но позволяла сопернику отыгрываться. Лишь в третьем периоде нашим удалось уйти в отрыв аж в две шайбы, но «Челны» вернули интригу, отыграв одну шайбу. А на предпоследней минуте периода «Чебоксары» поразили пустые ворота, когда оппонент пошел в традиционный в таком случае ва-банк (замена вратаря на полевого игрока).

Два гола (оба — в большинстве) в ворота челнинцев провел Антон Горбенко, столько же раз отличился Михаил Матвейков (один гол — в большинстве), на счету которого как раз заключительная заброшенная шайба. По одному точному броску нанесли Николай Патрушев, Сергей Дудкин и Иван Меркулов.

АЛЕКСАНДР ПРОТАПОВИЧ, главный тренер ХК «Чебоксары»: «Хорошие игры, с достойным соперником. «Челны» — сильные, прошлогодние чемпионы, поэтому через такие упорные игры можно расти, можно прибавлять. Сегодня благодарен своим ребятам, которые, видимо, хотели победить больше, чем соперник. Проявили характер, что-то получалось, что-то нет, но через такие матчи мы поймаем свою игру. Взяли 50% очков — результат не то что хороший, а удовлетворительный. Мы в каждом поединке играем на победу. И собирались здесь добиваться стопроцентного результата. Другое дело, что не всегда получается так, как хочется».

Таким образом, «Челны» и «Чебоксары» набрали по 4 очка, однако по разности заброшенных и пропущенных шайб (18:17) татарстанская команда в турнирной таблице оказалась выше. Она на третьем месте, мы — на четвертом. На первом месте — барабанная дробь — «Красноярские Рыси», которые весь прошлый регулярный чемпионат провели в качестве аутсайдера, выиграв лишь восемь (пять — основное время) матчей из 36. Впрочем, наставник «Чебоксар» Протапович в недавнем интервью «Советской Чувашии» отметил преображение «Рысей» к плей-офф. С этой командой наши играли в первом раунде плей-офф и прошли ее не без труда.

Сейчас у красноярцев 5 баллов. При этом у них игра в запасе в выездной серии против курганского «Юниора», матч должен был пройти в среду и завершиться уже после подписания номера газеты в печать.

4 очка — у занимающей второе место барнаульской команды «Динамо-Алтай», которой, в свою очередь, осталось сыграть один матч с саратовским «Кристаллом». У «Кристалла» и «Юниора» — по 2 балла. Других команд в ВХЛ-Б сейчас больше нет.

В следующей серии «Чебоксары» играют как раз с «Красноярскими Рысями». Матчи пройдут 3, 4, 6 и 7 октября в Красноярске. А ближайшая домашняя серия для «богатырей» пройдет с 31 октября по 4 ноября против «Динамо-Алтая».

Кстати, особенности календаря таковы, что все матчи чемпионата, запланированные на 2021 год, «Чебоксары» проведут на своем льду.

Фото пресс-службы ХК «Челны»

Одна из 17 шайб, заброшенных чебоксарцами в серии с «Челнами».