ХК «Чебоксары» готовится к новому первенству ВХЛ

От «серебра» — к «золоту»

Подготовка идет полным ходом. Находясь в столице Чувашии, игроки, как это принято говорить, закладывают фундамент на сезон. Цели команды традиционно амбициозные — первое место.

Главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович рассказал о ходе подготовки и кадровых изменениях. Также он оценил предыдущий, досрочно завершившийся, сезон, в котором команда стала серебряным призером.

— Итак, команда приступила к подготовке к сезону. В каком состоянии она находится с учетом пандемии?

— Третьего августа было собрание команды, прошли медосмотр. Все ребята приехали с отрицательными анализами на COVID, пока в команде обстановка нормальная. Есть такое положение: каждую неделю команда должна сдавать тест — там уж посмотрим, как будет.

КСТАТИ Как сообщили «СЧ» в пресс-службе клуба, с понедельника команда начала тренироваться на «Чебоксары Арене».

— Составлен ли план подготовки к сезону с учетом возможного, мало ли, срыва нового первенства?

— Предсказать все, учитывать это невозможно. Готовимся как и в предыдущие времена, стараемся не думать о том, что может быть какая-то вторая волна пандемии, и первенство наше может приостановиться. Мы готовимся так, чтобы достойно пройти весь отрезок чемпионата, набрать определенные физические кондиции, просматриваем новичков. Но нужно быть готовым ко всему.

— Подготовку вы, однако, начали не на «Чебоксары Арене», а на территории стадиона «Спартак». С чем связано?

— Это была вынужденная мера. Мы четыре месяца ждали разрешения приступить к тренировкам, отпуск затянулся, и руководством клуба принято решение начать предсезонные сборы на «Спартаке». Условия для тренировок есть. В нашем распоряжении тренажерный зал, стадион «Энергия». В распоряжении команды — ледовый каток, тренажерный и игровой залы.

Но все же условия здесь не такие, как на «Чебоксары Арене», структура которой более приспособлена под хоккей — в плане раздевалок, сушилок, стиральных машин. Ждем, когда нам разрешат тренироваться там, и с удовольствием вернемся во дворец спорта «Чебоксары Арена», где четыре года команда и базировалась, и тренировалась, и играла. Тренировки проходят на льду и на земле.

— Эти бытовые перипетии могут повлиять на игровой потенциал команды в сезоне?

— Я не думаю, что сильно. Мы с ребятами поговорили, ситуацию объяснили, они все понимают и настроены на работу. По первым тренировкам претензий нет, все ребята выкладываются в полную силу, все стараются закрепиться в составе. Да, есть определенные трудности, но я думаю, что мы их переживем вместе.

— ХК «Чебоксары» — серебряный призер ВХЛ-Б по итогам прошлого сезона. Сезоном, надо понимать, вы скорее довольны, чем недовольны?

— Я бы сказал, неоднозначно. Мы более-менее ровно прошли все первенство и в регулярке заняли второе место. Но могли выступить лучше. Были провалы — например, в Саратове, где мы проиграли две из трех встреч, причем ведя в счете. Подвела игровая дисциплина. Ненужные удаления в третьем периоде, и в итоге отрицательный результат во втором и в третьем матчах. Потеря тех очков, которые пригодились бы команде на финише.

Могли занять и первое место — такую задачу, в принципе, и ставили. Но спорт есть спорт: кто-то должен выигрывать, кто-то — проигрывать.

Были и хорошие игры, были и очень хорошие игры в плане организации, в плане тактических построений. Мы были настроены на полуфиналы с «Барнаулом» очень хорошо, ребята хорошо физически выглядели, и упорные игры с Красноярском в четвертьфинале это показали. Поэтому есть определенное неудовлетворение от того, что сезон прекратился. Но это не только у нас, это по всей России, поэтому и воспринимать надо как должное — что есть, то есть.

ЕВГЕНИЙ КАДЫШЕВ,

глава города Чебоксары: «Хоккей был в моей жизни с самого раннего возраста: два моих брата играли в хоккей профессионально, и мы всегда ходили смотреть на чапаевский стадион. И помню, какой крик поднимался, когда команда «Волга» забивала гол. Мы рады любой победе нашей команды. Говорю, как болельщик и горожанин: хотим, чтобы она оправдала надежды. В прошлом сезоне «Чебоксары» стали серебряным призером (первенства ВХЛ. — Прим. ред.). Теперь ждем «золота» на следующий год. У команды шикарная инфраструктура,

в городе есть условия для подготовки — несколько центров с искусственным льдом. Искусственный лед дает право команде выступать на высоком уровне».

— Задача на следующий сезон?

— Задачи ставятся руководством опять большие — выиграть первенство. К этому будем стремиться.

— А потом, глядишь, можно замахнуться и на чемпионат ВХЛ-А?

— Рано об этом говорить. Не от нас все зависит, есть определенные финансовые возможности клуба, которые на сегодняшний день позволяют нам участвовать только в первенстве (ВХЛ-Б). Сейчас в первенстве будут играть шесть команд, а не семь (команда из Оренбурга покинула число участников. — Прим. ред.). Нам предлагают играть друг с другом по четыре матча дома и по четыре — в гостях. Наверное, это выход из положения, но считаю, что в ВХЛ-А структура лучше.

— Саратовские СМИ писали, что состав местного «Кристалла» пополнили аж пять игроков «Чебоксар».

— Костяк команды сохранился. В Саратов перешли два наших игрока — Алексей Лешков и Ленар Халимов. Два игрока завершили карьеру, это защитник Александр Брыкин и нападающий Максим Ахметзянов.

— Сколько игроков пополнили команду?

— На сегодняшний момент мы подписали контракты с шестью новичками, в том числе с теми, кто имеет опыт игры в ВХЛ-А.

Список новичков команды Нападающий Эдуард Васильев, 1994 г.р. Школа: Нефтекамск. Сезон-2019/20: «Тамбов», «Рязань» (ВХЛ-А) и «Челны» (ВХЛ-Б). Просмотровые контракты заключили: нападающий Сергей Дудкин, 1999 г.р. Школа: Белгород. Сезон-2019/20: «Сокол» (ВХЛ-А) и «Красноярские Рыси» (ВХЛ-Б);

защитник Егор Залитов, 1998 г.р. Школа: Уфа. Сезон-2019/20: ХК «Красноярские Рыси» (ВХЛ-Б);

защитник Михаил Степанов, 1996 г.р. Школа: Воскресенск. Сезон-2019/20: ХК «Ростов» (ВХЛ-А);

защитник Роман Солдатов, 1999 г.р. Школа: Чита. Сезон-2019/20: ХК «Красноярские Рыси».

— Обращают ли на ваших игроков внимание клубы высших дивизионов — КХЛ, например?

— Пока никаких предложений из КХЛ никому не поступало, уровень-то разный. Если кто-то из ребят сможет сделать шаг вперед, я буду только рад. Приглашение игрока в более высокий дивизион будет шагом вперед не только для него, но и для меня как тренера.

— Едва не покинул чебоксарскую команду любимец публики Станислав Жучин.

— В конце сезона он говорил, что хочет себя попробовать в одной из команд ВХЛ-А. Но примерно через месяц у нас состоялся телефонный разговор, Стас сказал: «Я остаюсь в команде, вы можете на меня рассчитывать».

Он не раз выручал команду по ходу сезона, львиную долю игр сыграл и помог команде пройти стадию 1/4 финала. С «Красноярскими Рысями» были очень напряженные, равные игры, здесь Жучин выручил нашу команду. Сейчас он считается основным вратарем команды. Естественно, приглашены молодые вратари, которые, наверное, готовы и будут составлять ему конкуренцию.

— Вот вы говорите: равные игры с «Рысями». Как так получилось, ведь «Чебоксары» — один из лидеров ВХЛ, а команда из Красноярска — явный аутсайдер?

— Нет, это хорошая команда, она очень сильно добавила по сезону. «Рыси» в начале сезона и в конце, в играх плей-офф, по моему мнению, две разные команды. В 1/4 финала это был достойный соперник, отсюда и упорный характер встреч.

— Как оцениваете игру в КХЛ вашего племянника Александра Протаповича-младшего?

— В рижском «Динамо» он проявил себя неплохо.

Фото Максима Васильева

Игрокам, тренерам и персоналу ХК «Чебоксары» в понедельник вручили серебряные медали первенства ВХЛ.