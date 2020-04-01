Вратарь Станислав Жучин: Играя в ХК «Чебоксары», чувствую себя словно в КХЛ

Воспитанник московской школы хоккея Станислав Жучин защищает ворота команды «Чебоксары» с сезона-2019/20. Переходу 25-летнего спортсмена в наш клуб предшествовала карьера в ряде российских команд. Помимо столичных юниорских дружин это, в частности, краснодарская «Кубань», альметьевский «Нефтяник», пензенский «Дизель», самарский ЦСК ВВС. Кроме того, он успел сыграть и за океаном — в юниорской команде Washington Jr. Nationals.

Уверенная игра вратаря помогла «Чебоксарам» занять лидирующие позиции в регулярном первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) и успешно сыграть в четвертьфинальной серии плей-офф — Кубке Федераций.

К слову, Жучин был признан лучшим голкипером этой серии. Казалось бы, самое время развить успех и ему, и команде. Но тут объявили о досрочном завершении сезона — по причине, о которой, наверное, уже не обязательно говорить.

Сейчас Станислав находится у себя дома, в родной Москве, и соблюдает режим самоизоляции. А заодно отвечает на вопросы корреспондента «СЧ» о сложившейся ситуации, о сезоне и о себе.

— Сижу на карантине, — говорит Станислав. — Пока не было официального объявления о завершении сезона, поддерживал себя в форме. Сейчас две недели полностью отдохну и потом начну заниматься.

— Не думали о том, что лучше было бы остаться в Чебоксарах, где ситуация с эпидемией попроще?

— Я давно не был дома, не ездил сюда на новый год, и очень хотелось приехать. К тому же на тот момент, когда нас отпустили, все было не так строго. Поэтому даже мыслей таких не возникало. Это сейчас обстановка становится все серьезней и серьезней.

— Как вы можете оценить сезон для ХК «Чебоксары» в целом и для себя в частности?

— Из-за того, что прервалось все, — «недосказанный» сезон. Официально он закончен, но с хоккейной, игровой точки зрения — нет, тяжело какие-то выводы делать. Игрой (своей) относительно доволен: были хорошие игры, были не очень. Всегда есть, над чем работать.

— Зато вас признали лучшим вратарем серии 1/4 финала.

— Приятно, конечно. Но нельзя забывать, что нашими соперниками были «Красноярские Рыси». Конечно, их не стоит недооценивать, но эта команда заняла последнее место в регулярном чемпионате. Поэтому с ними было тяжело сыграть как-то неважно. Вот следующий раунд был бы намного интереснее.

— Наиболее запоминающийся матч в сезоне — это…

— Игра в плей-офф, когда мы обыграли «Красноярских Рысей» в овертайме 1:0.

— Расскажите, как вы попали в ХК «Чебоксары»?

— Я не мог найти команду в Высшей хоккейной лиге, были свои проблемы. И тут вратарь «Чебоксар» Глеб Евдокимов порекомендовал меня тренерскому штабу. Тренерский штаб посмотрел мою статистику, ну и дал добро. С Глебом играли в одной команде в Самаре (ЦСК ВВС. — Прим. ред.), с тех пор всегда поддерживаем общение, по возможности видимся, даже если живем далеко друг от друга.

— Какое впечатление произвела сама команда, арена, болельщики?

— Честно говоря, отличное. Не в каждом клубе ВХЛ такая атмосфера на играх, как в Чебоксарах. Болельщики замечательные, всегда делают перфомансы новые — это здорово, они молодцы. Мы старались для них.

— Наверняка близкие вас расспрашивают: «Ну как тебе живется в Чебоксарах?» Что обычно отвечаете им?

— Мне очень понравилась набережная, всегда про нее и рассказываю.

— Как вам работается с главным тренером Александром Протаповичем?

— С каждым человеком из тренерского и административного штаба, а также со всеми, кто работает во дворце «Чебоксары Арена», работается шикарно! На тренировку хожу как на праздник, а уж про игру молчу.

— После одного из матчей к вам в раздевалку заходил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Удалось с ним пообщаться? Какое впечатление он на вас произвел?

— Все было в виде монолога, так что пообщаться не удалось.

— Каким вы видите будущее чебоксарской команды?

— Я надеюсь, все будет только процветать, команда заявится в ВХЛ-А и будет покорять новые вершины. Этим амбициям однозначно соответствует и «Чебоксары Арена».

— У вас был и заокеанский опыт карьеры. Расскажите о нем.

— Да, один сезон отыграл в юниорской команде Washington Jr. Nationals. Все понравилось, хотя сначала было непривычно: менталитет отличается, люди совсем другие. Но было несколько русских хоккеистов, это облегчало быт.

— Быть может, удалось побывать на матчах НХЛ?

— Не удалось, потому что в это время в Национальной хоккейной лиге был локаут. Но присутствовал на матчах AХЛ (Американская хоккейная лига. — Прим. ред.).

— Игра каких вратарей вызывает у вас наибольшее впечатление?

— Хенрик Лундквист (шведский голкипер. — Прим. ред.). А из наших — представители более старой школы: Максим Соколов, Егор Подомацкий. Сейчас тоже много хороших русских вратарей, но не вызывают они у меня тех ощущений, которые вызывали Максим Соколов и Егор Подомацкий.

— Есть любимые команды в КХЛ и НХЛ?

— «Нью-Йорк Рейнджерс» — потому что там играет Хенрик Лундквист (смеется). Ну и «Спартак» — что в хоккее, что в футболе.

— Представляете себя в сос-таве «Спартака»?

— О «Спартаке» думал больше в детстве, сейчас таких мыслей нет. Я рад тому, что играю за «богатырей», тут такая обстановка на играх, что ты, считай, находишься в КХЛ.

— Напоследок, что пожелаете читателям «СЧ», в том числе с точки зрения этой пандемии?

— Всем, конечно, хочется сказать спасибо за сезон: очень приятно было за поддержку, мы старались для них. А сейчас хочу пожелать, чтобы никто не надеялся на русский авось, и все соблюдали правила карантина, чтобы все это быстрее закончилось и вернулось к штатному режиму.

Владимир Нардин, Корреспондент информагентства «Интерфакс», специально для «СЧ»

Фото vk.com:

Станислав Жучин в восторге от игры за чебоксарскую команду.