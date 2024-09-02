В Чувашии снимут кино против насилия

Фильм, направленный на профилактику буллинга и травли среди несовершеннолетних, будет снят по поручению Главы Чувашии Олега Николаева и аппарата антитеррористической комиссии.

Он будет основан на реальных событиях и покажет, что подобные проблемы можно решить без насилия. Задача проекта — донести до зрителей, что в некоторых ситуациях лучше обратиться за помощью к взрослым, чем пытаться разобраться самостоятельно. Контент разработают во взаимодействии с правоохранительными органами и психологами. Также предложено провести среди учащихся конкурс социальных видеороликов в рамках профилактики буллинга в школьной среде. Их идеи также могут лечь в основу будущих фильмов.

Филипп Афанасьев