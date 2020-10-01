В Тюмени снимают кино о чувашах

И хлеб растят, и культуру родную берегут

Художественный фильм под рабочим названием «Чуваши на земле тюменской» снимают в Тюменской области. Его герои — потомки разных поколений чувашей, известные тюменцы и просто активные представители сообщества — поделятся со зрителями своими историями, расскажут о том, как оказались в самом сердце России и как сегодня им живется в Сибири.

Инициатор фильма — региональная ассоциация чувашей «Тăван». В 2021 году общественная организация будет отмечать свое 30-летие, рассказала по телефону член Совета ассоциации, главный редактор газеты «Тăван» Ираида Маслова. И активисты организации решили ознаменовать событие созданием нового фильма. Их активно поддержала ГТРК «Регион-Тюмень», помочь пообещало и акционерное общество «Транснефть-Урал».

На территории Тюменской области чуваши живут минимум сто лет. Считается, что первые переселенцы появились в регионе во времена столыпинской реформы. Многие основанные ими деревни в районах области стоят до сих пор.

По словам Ираиды Николаевны, это будет масштабный фильм о том, чем и как сегодня живут наши соплеменники на земле тюменской — по Переписи 2010 года их там около 30 тысяч. Съемочная группа собирается побывать во всех районах компактного проживания чувашей. Уже прошли съемки в Аромашевском, Омутинском, Голышмановском районах. И как рассказывает Маслова, везде есть люди достойные того, чтобы о них поведать миру, и род их деятельности самый разнообразный — наши сибирские сородичи и хлеб растят, и дома строят, и культурным наследием дорожат. В кадры будущего фильма уже попали фермерское хозяйство, мини-цех по изготовлению рыбных консервов, мастера валять валенки. А в селе Медведево Голышмановского района съемочная группа побывала в агроусадьбе «Лучик Аван», которая появилась по инициативе жительницы села Галины Никифоровой. Светит «Лучик» в районе уже пять лет и успел прославиться на всю область.

В Сибирь Галину Георгиевну родители привезли в 1957 году в четырехлетнем возрасте. Пока росла, училась и работала — не очень озабочивалась своими корнями. Так часто бывает. А вот когда вышла на пенсию, съездила на историческую родину и… нахлынуло. Вместе с мужем рядом с домом поставила домик из поликарбоната, оформила в нем импровизированную комнату старинного чувашского жилища и стала знакомить сельчан с уникальной культурой родного народа. Первоначально экспозицию составляли вещи, предметы быта, оставшиеся от родителей, а когда администрация поселения попросила ее принять участие в реализации социального проекта, стала целенаправленно собирать хозяйственную утварь, уникальные рукотворные изделия, элементы быта и культуры чувашей.

ГАЛИНА НИКИФОРОВА, хозяйка агроусадьбы «Лучик Аван»: «Дети очень любят чай из самовара пить, завариваю я иван-чай. В своем домике все расскажу, столы на улице накрою. Когда в день по две экскурсии — семьдесят человек встречу и провожу. Для одной экскурсии блинов настряпаю, для другой пирогов напеку. Молодежь любит посидеть, рассказы послушать…»

Экскурсии в агроусадьбу «Лучик Аван» в области пользуются большой популярностью. Ведь приезжающих гостей Галина Никифорова знакомит не только с традициями и обычаями родного народа, но и угощает национальными блюдами, а с детьми проводит игры и викторины. Такие экскурсии в новом формате людям нравятся, не уходят они из усадьбы Галины Георгиевны без слов благодарностей. «Ну где еще в круговерти повседневных хлопот можно посидеть на колоритной деревенской лавке да за кружкой душистого травяного чая полюбоваться на цветы, что рассадила хозяйка с любовью возле плетеного забора с кринками и горшками? А на столе пышет самовар, так и просятся в рот румяные оладушки», — наперебой выражают восторг чувашскому подворью тюменские СМИ.

Со временем все больше входя в роль экскурсовода и пропагандиста родной культуры, Галина Георгиевна начала мечтать о строительстве настоящего, пусть и небольшого, деревянного чувашского домика. «Тогда принимать в нем гостей, устраивать национальные праздники можно будет круглый год», — не скрывала она свои планы от общественности. И вот нынче были сделаны первые шаги к осуществлению этой мечты — заложен фундамент гостевого чувашского домика. Съемочной группе как раз и удалось заснять это действо. При этом местными активистками был продемонстрирован старинный чувашский обряд, которым сопровождали закладку дома наши далекие предки.

Все это и многое другое можно будет увидеть в фильме о чувашах на земле тюменской, который должен быть готов к началу 2021 года.

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В селе Медведево съемочной группе продемонстрировали древний обряд, сопровождающий закладку фундамента.