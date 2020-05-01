Строительство звукового кинотеатра в Чебоксарах

Фото из архива Национального музея

Набережная Волги, перекресток улиц Чувашская и Розы Люксембург — именно здесь был построен первый в Чебоксарах кинотеатр. Улица Чувашская раньше называлась Большим Московским трактом, улицей Соборной, Большой Советской — сейчас это улица Константина Иванова. Улица Розы Люксембург изначально была Старо-Московской (неофициально Успенской) — сейчас здесь проходит дамба, соединяющая центр города с набережной. А сама улица Розы Люксембург получила новую прописку в поселке Альгешево.

Кинопередвижки того времени «крутили немое кино» в Рабочем клубе, здании театра, на Волжском бульваре (летом). В октябре 1929 года газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») впервые сообщила о строительстве звукового кинотеатра в Чебоксарах: «Предполагается оборудовать постоянный кинотеатр из склада против «Дома крестьянина». Помещение склада будет переделано заново».

Переделывать помещение склада не стали — было принято решение о его сносе. К лету 1930 года старое здание было разобрано, и на его месте был вырыт котлован под фундамент нового кинотеатра. Само строительство началось в августе — на фотографии мы видим знакомое здание Дома крестьянина (ныне Епархиальное духовное училище), а перед ним стройплощадку, где трудятся около пятидесяти рабочих.

К октябрю того же года здание кинотеатра практически было возведено под крышу — налицо трудовой энтузиазм первой пятилетки. Но через год энтузиазм поутих. Среди чувашского населения профессиональных рабочих найти было трудно, приходилось вербовать их со стороны, была слабая трудовая дисциплина, отмечались прогулы и самовольные уходы с работы. Вот что писала по этому поводу газета в сентябре 1931 года: «На строительство здания по плану требовалось: землекопов 10 чел., плотников 30 чел., каменщиков 8 чел., кузнецов и слесарей 5 чел. На 28-е же августа всего работают: каменщиков-курсантов 17 чел., чернорабочих 6, плотников 4 чел. Вербовка рабочих в колхозах шла и продолжается, но ввиду неумелого руководства рабочими-колхозниками, замечалась большая утечка с работы».

По первоначальному плану строительство должно быть закончено к 1 мая 1931 года, но срок был перенесен на ноябрь, потом на январь 1932 года, затем планировалось открыть кинотеатр к 12-й годовщине ЧАССР, то есть к 6 июля 1932 года… В итоге первый звуковой кинотеатр в Чебоксарах открылся уже в следующей пятилетке, 17 февраля 1933 года, демонстрацией, как было сказано в афише, «говорящего фильма «Златые горы».

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Здание Совкино, Чувашкино, Востоккино, Роскино — почти три года строительства будущий кинотеатр называли по-разному. Но с открытия и в течение почти двадцати лет официально он назывался — звуковой кинотеатр. Иногда его называли первым звуковым, так как вторая звуковая киноустановка появилась только через два года в клубе строителей (сейчас ДК имени Я.Г. Ухсая).

Летом 1950 года выходит постановление Совета Министров ЧАССР о «присвоении Чебоксарскому городскому звуковому кинотеатру наименования «Родина». В мае 1953 года уже «Советская Чувашия» сообщает: «Здание кинотеатра «Родина», построенное в г. Чебоксарах в конце 1932 года, в продолжении 20 лет не раз ремонтировалось, однако внешний облик его неизменно оставался прежним, отражавшим давно ушедшее формалистическое течение в архитектуре. В конце апреля этого года начались работы по реконструкции здания».

«…Давно ушедшее формалистическое течение» — это конструктивизм, так как первоначально кинотеатр имел форму упрощенную, отдаленно напоминающую самолет. После реконструкции кинотеатр «Родина» стал одним из красивейших зданий столицы Чувашии.

Через 25 лет в связи с подготовкой дна будущего водохранилища большую часть горожан переселили из этого района, да и добираться до кинотеатра стало сложно — 17 августа 1978 года в кинотеатре прошли последние сеансы. Это были кинокартины «Древо желания» и «Бетховен — дни жизни» — между ними и первым показанным фильмом прошло ровно 45 лет и шесть месяцев. Почти столько же времени минуло и с той поры — здание осталось, но название кинотеатра «Родина» уже вошло в историю.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова