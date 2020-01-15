Марина Карягина о фильме и его герое

Фильм «О чем молчат куклы деда Тероша» — о чувашском народном мастере Терентии Дверенине — тележурналист и режиссер Марина Карягина снимала 11 лет, по крупицам собирая эту историю — поклон уходящему поколению наших бабушек и дедушек, пережившему все тяготы 20 века, от военного лихолетья до распада Союза, и сохранившему нравственную чистоту и традиции своих предков.

Завершенный в 2019 году, он уже стал участником нескольких крупных кинофестивалей, а совсем недавно — победителем X Международного фестиваля «Вечный огонь» в Волгограде, посвященного 75-летию Победы. Путешествуя со своими фильмами по всему миру, Марина рассказывает о Чувашии, о ее традициях и культуре, об удивительных людях. В минувший четверг в «Полигоне» она обсуждала эту киноисторию с чебоксарскими зрителями и рассказывала о ее непростом появлении.

— Впервые я приехала к нему, чтобы снять обычный новостийный сюжет, но сразу поняла, что про такого человека надо делать фильм, и постепенно собирала материал. А поводов навестить деда Тероша находилось достаточно: то он построил музей для своих кукол, то получает Государственную премию, то в Мариинско-Посадском районе открывают новые туристические точки… Это было совсем непросто войти в его мир — я, как бусы, собирала буквально каждое слово. Он ведь был очень скромный. «Что снимать? Зачем? Л?п?ртатса пур?нап, ерундой занимаюсь».

В 85 лет, оставшись один после смерти жены, Терентий Дверенин начал делать куклы. Не для игры — он выстраивал целые сюжеты о том, как люди жили во времена его детства и юности, молились об урожае и провожали на войну… Одежду и все необходимые орудия труда для них он делал сам: плел лапти, вязал крохотные носочки, шил рубашки на стареньком «Зингере». И любил их, как детей. Невиданное дело: перестроил под музей для кукол баню (а ведь для деревенского жителя баня — это все!). И к нему постоянно шли люди, ехали школьники — посмотреть, послушать его рассказы.

— Терентия Парамоновича можно было показать по-разному: как садовода — у него был прекрасный сад, груши, яблони, виноград, чего только не было; как рационализатора — на его счету, между прочим, 32 изобретения; как воина… Вот удивительно, о себе, воине-танкисте, он очень мало рассказывает. Говоря о войне, он показывает, какой огромный груз лег на плечи женщин в тылу. К нему ведь приезжали и из Москвы, и из-за границы, снимали, делали фильмы, но мой — другой, потому что это взгляд изнутри, он про поколение моей бабушки, и все это очень мне близко.

Фильм можно сделать по-разному. Я сняла его методом наблюдения, позволяя герою заниматься своими делами. И в то же время — живет человек один, с кошкой. Как показать такого неговорящего героя? Меня спасло радио. Оно присутствует всегда. Через него я рассказываю про чувашские обычаи, про то, что он делает и показывает, будто бы вспоминая что-то из своего детства и юности.

Тут раскрываются и болевые места народа: деревня опустела, мужики все на заработках, жены без мужей, дети без отцов… Это же трагедия национального масштаба, как во время войны. Только на войну понятно ради чего шли и с нее возвращались. Дети уже не владеют языком. В кадре его же внучка, она обращается к нему по-русски, а он отвечает по-чувашски. И все, связь поколений утрачена…

На нас, сегодняшних, лежит огромная ответственность. Если мы прервем эту связь — потеряем все ценное, начиная с языка и заканчивая обычаями предков. За 11 лет мы наговорили многое, но в фильм вошли именно эти слова, которые обязательно должны быть услышаны зрителем.

Дело Терентия Парамоновича продолжает его дочь, Светлана. Она заботится о музее и сама делает куклы — со своей историей. В «Полигоне» собралось много молодежи, которую эти темы национальной культуры явно волнуют — разговор длился больше часа. А незадолго до этой встречи Марина получила известие: фильм вошел в десятку лучших на XXV фестивале «Кино — детям» в Самаре, причем мнения взрослого и детского жюри полностью совпали. Думаю, его ждет интересная судьба. Но когда закрываешь глаза, перед внутренним взором стоят последние кадры: мостки на берегу пруда, блеск воды и взгляд деда Тероша — на ту сторону вечности. И звучат слова народной песни: «По улицам города гуляет горе — видно, нам суждено его перенести. Через звезды проложен путь, видимо, он нам предназначен…»

Фото cap.ru

«Работящие» куклы Терентия Дверенина не для игры — они рассказывают о том, как жили и трудились в дни его юности.