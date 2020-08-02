Вера, надежда и любовь Станислава Садальского

Артист поделился своей «формулой успеха»

Несмотря на то, что День города в Чебоксарах празднуется главным образом в режиме онлайн, гости все-таки были приглашены на праздник. В их числе в столицу республики прибыли заслуженный артист России, народный артист Чувашии Станислав Садальский и певец и композитор Игорь Демарин. Они встретились с одаренными детьми и талантливой молодежью в Академии искусств.

С первых же минут встречи Станислав Садальский вопреки устоявшимся стереотипам показал себя вежливым человеком. Памятуя о том, что в зале дети и совсем молодые люди, которые могли вообще не знать о его творчестве, он начал встречу с рассказа о «себе любимом». Артист поведал о том, что родился в селе Чкаловское, сейчас это Шыгырдан Батыревского района, а детство прошло в Канаше.

Именно там, считает Станислав Юрьевич, сформировался его характер, там зародилась вера в себя, в свои силы. Он признался — сколько себя помнит, мечтал о карьере артиста, был уверен, что станет знаменитым. И был очень удивлен, что по окончании школы его не приняли ни в один театральный институт Москвы. Садальский не растерялся и поехал в Ярославль, там тоже «учили на артистов», но в итоге оказался рабочим на Ярославском моторостроительном заводе.

Актер смеется, вспоминая свое прошлое: «Я подумал, раз не получилось стать лучшим артистом, стану лучшим рабочим!»

Но настойчивый характер дал о себе знать: он все-таки поступил в ГИТИС, стал сниматься в кино, и известность пришла.

Актер вывел для себя формулу успеха, которой и поделился: «Мир держится на трех китах: вере, надежде, любви. Верь в себя, надейся на себя и люби себя. И никогда не сдавайся!»

Как только появилась возможность задать артисту вопросы, члены команды КВН Чувашии, присутствовавшие на встрече, оправдали свое название находчивых и пригласили Станислава Садальского на полуфинал в качестве гостя команды. И даже пообещали ему, что уж с его-то участием непременно пройдут в финал.

На вопрос юных дарований из школы журналистики «Куча мала», были ли у него сложные роли, Садальский погрустнел и сказал, что не любит говорить о плохом — разве интересно вспоминать, как с лошади упал или получил травму: было и было. И предложил послушать песню.

Вопрос композитору Игорю Демарину, как ему пришло в голову написать песню о Чебоксарах, задать никому не удалось: он сам всех опередил, рассказав, что случайно увидел стихи о городе и сразу вспомнил о своем друге Станиславе Садальском, который очень любит Чувашию и Чебоксары. Песня была написана на одном дыхании, и записали они ее прямо в квартире актера. Затем певец исполнил еще несколько песен, причем под собственный аккомпанемент на рояле. Воспитанники Академии искусств это оценили восхищенным шепотом: «Вживую поет!» После чего посвятили гостей в почетные «академики» и сфотографировались с ними на память.



Станислав Садальский на встрече с одаренными детьми призвал их верить в себя, в свои силы: «Самое главное в жизни — никогда не сдаваться!»

КСТАТИ

В Чебоксарах Станислав Садальский и Игорь Демарин побывали также на финале Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» (о нем мы расскажем в следующих выпусках «СЧ»). А после фестиваля Садальский написал на своей странице в Инстаграме: «В детстве для счастья было достаточно одного пряника. А в Чебоксарах мне подарили два… Самое счастливое время на свете было в Чувашии — когда был ребенком… Все были живы… два дедушки, две бабушки… И ни в каком городе мира звезды не светят так ярко, как в городе детства».

фото cap.ru

фото instagram