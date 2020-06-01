Чувашия готова принять у себя съемочные группы российских кинематографистов

Как сообщает «Российская газета», в мае Минкультуры страны отправило письма-запросы в регионы о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на их территориях. Готовность принять съемочные группы с июня подтвердили Чувашия, Адыгея, Иркутская и Новгородская области, а с июля для кинематографического процесса будет открыт и Башкортостан.

В Москве же пока не до кино. Но после совещания с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями министр культуры РФ Ольга Любимова решила направить Сергею Собянину запрос о возобновлении киносъемочного процесса в столице.

«В Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний, — отметила она. — И чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки».

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В Минкультуры Чувашии корреспонденту «СЧ» сообщили: 25 мая они действительно отправили письмо в федеральное министерство, и уведомили, что готовы принять съемочные группы — с условием, что работать те будут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Ответных заявок от киношников в республику пока не поступало. Но, возможно, долго их ждать не придется — ведь Чувашия не раз становилась базой для съемок известных советских и российских фильмов. Напомним о них.

«СЕСПЕЛЬ» (1970 год).

Фильм Киевской киностудии по сценарию Юрия Збанацкого снимали в Мариинско-Посадском районе и в Чебоксарах — в старой части города, позднее затопленной после пуска ГЭС. На главную роль в картине был выбран драматург, поэт, переводчик, а в ту пору молодой студент ГИТИСа Иосиф Дмитриев.

«ДЕРСУ УЗАЛА», (1973 год).

В Ядринском районе, на Суре, близ села Персирланы проходили съемки сцен «дальневосточного половодья». Благодаря этому задействованные в массовке местные жители смогли увидеть и знаменитого режиссера Акиру Куросаву, и не менее знаменитого у нас актера Юрия Соломина. А местный строитель Виталий Соколов даже стал дублером Соломина в массовых сценах.

«ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ» (1990 год).

Над своей нашумевшей документально-публицистической картиной режиссер и сценарист Станислав Говорухин работал и в Канаше. Как отмечали кинокритики, кадры, снятые у забегаловки возле железнодорожного вокзала и у старого автовокзала стали одним из символов разрухи, в то время постигшей страну.

«ВРЕМЯ ЖАТВЫ» (2004 год).

Удостоенный многих кинематографических наград фильм Марины Разбежкиной снимали в деревне Малые Токташи Аликовского района. Мужа главной героини в картине сыграл шумерлинец Вячеслав Батраков, инвалид, с детства оставшийся без ног. По словам Разбежкиной, на роль он подошел идеально: «В нем абсолютно все — улыбка, тип общения, пластика — соответствовало нашему видению героя».

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (2011 год).

Съемки фильма проходили два дня на железнодорожном вокзале Чебоксар: авторам картины понравился и внешний вид нашего вокзала, и то, что здесь нет интенсивного движения. В массовке участвовали десятки чебоксарцев, а сами съемки шли не только на перроне, но и в специально подогнанной к вокзалу голубой электричке.

Фото festivalfilm.ru: На съемках фильма «Время жатвы» в экранные «сыновья» Вячеславу Батракову определили местных сельских мальчишек, двух Димок.