«Страна Героев» собирает лучших

Курс молодого бойца со строевой подготовкой и сборкой автомата, навыки оказания первой помощи и выживания в экстремальных условиях, развитие лидерских качеств, создание социальных проектов… Всему этому две недели учили своих юных подопечных инструкторы военно-исторического лагеря «Страна Героев», развернутого на базе ФОЦ «Белые камни».

Второй год подряд наша республика принимает смены «Страны Героев». Помимо Чувашии, нынешним летом профильные лагеря были открыты в Алтайском крае, Челябинской и Ульяновской областях и Марий Эл. Первая смена «Страны Героев» собрала в «Белых камнях» 450 детей от 12 до 17 лет из 18 регионов России. Столько же ребят, кстати, планируется принять и во второй смене.

Чтобы попасть в лагерь (путевка в него, напомним, бесплатная), школьникам надо было пройти строгий конкурсный отбор. В частности, оценивалось портфолио с достижениями потенциальных соискателей. А те, кому повезло оказаться в «Стране Героев», выбирали одно из четырех направлений, в котором хотели бы себя реализовать: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы».

…Время в лагере школьники даром не теряли — даже в день закрытия смены, за полчаса до официальной церемонии и приезда почетных гостей, занимались огневой подготовкой. Но только от инструкторов прозвучала команда: «Становись!», ребята быстро собрались в группы. Все-таки не зря их учили не только прикладным и практическим навыкам, но и дисциплине.

СВЕТЛАНА САЛЬНИКОВА,

руководитель федеральных проектов, заместитель руководителя дирекции военно-исторических лагерей «Страна Героев»: «Самая главная наша цель — воспитание юных патриотов, любящих свою Родину. За 5 лет реализации проекта лагерь посетили более 25 тысяч человек из более 60 регионов страны. Мы очень рады, что Чувашия второй раз стала площадкой для реализации проекта. Меня поразил ваш центр, местоположение просто чудесное, порадовали ребята, которым очень нравятся наши программы».

«Можно с уверенностью сказать, что «Страна Героев» дала молодым людям не просто новые знания, они стали другими людьми — храбрыми, мужественными, сильными, настоящими патриотами», — отметил на церемонии закрытия смены министр спорта Чувашии Василий Петров. А Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что его радует плодотворная работа с Российским военно-историческим обществом — именно под его эгидой проходит проект «Страна Героев». «Вместе мы создали мемориал «Строителям безмолвных рубежей», ведем поисковую работу, разработали и установили стелу «Чебоксары — город трудовой доблести», — сказал Олег Николаев — Уверен, впереди у нас много важных совместных проектов и инициатив». А обращаясь к ребятам, Глава республики подчеркнул: «Смена в «Стране Героев» — это замечательное время для того, чтобы познакомиться со сверстниками, наполниться новыми идеями, и все это увезти с собой в виде конкретных проектов. Уверен, что каждому из вас запомнится это время, и в следующем году вам снова захочется встретиться».

Чем именно запомнилась смена в «Стране Героев», школьники рассказали корреспонденту «СЧ». «Мы занимались разборкой и сборкой автомата, метанием ножей, гранат, воздушно-парашютной подготовкой, а особенно мне понравился лазертаг. А еще я нашел здесь новых друзей», — сообщил москвич Тихон Петраков. Чебоксарец Антон Шерлаимов, мечтающий о карьере тележурналиста, научился работать с камерой и фотоаппаратом, брать и давать интервью, а заодно попрактиковался в ораторском искусстве. А Роберт Азизов из Канашского округа узнал о подвигах наших предков, о которых ранее не слышал. В «Стране Героев», кстати, Роберт выбрал направление «Волонтеры Победы», потому что уже несколько лет участвует в различных волонтерских проектах. «Время, проведенное в «Стране Героев», я никогда не забуду», — признался он.

НАКАНУНЕ

На этой неделе Глава Чувашии Олег Николаев встретился с курсантами военно-спортивной смены «Время юных героев» — в лагере «Звездный» Цивильского округа они проходят дополнительную образовательную программу регионального центра «ВОИН».

«Приятно видеть в глазах ребят искренний интерес к военно-спортивной тематике, высокое чувство патриотизма и любви к своей стране, — написал Олег Николаев в телеграм-канале. — Курсанты отмечают, что, участвуя в смене, они имеют возможность общаться с участниками спецоперации, узнавать из первых уст о событиях, которые там происходят, и о подвигах наших героев».