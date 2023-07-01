Патриотическое воспитание — работа на будущее страны

Как надо Родину любить

14 июня в столице республики открылся окружной форум по вопросам патриотического воспитания среди представителей Приволжского и Уральского федеральных округов. Такой масштабный патриотический слет впервые прошел в нашей республике. На гостеприимной чувашской земле встретились более 200 участников из 20 регионов. В течение трех дней проходили тематические мастер-классы, дискуссии, установочные сессии.

Основная идея форума — усовершенствовать систему патриотического воспитания в стране. Как это сделать обсудили специалисты государственных структур, лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, которые занимаются вопросами патриотического воспитания. Связующей нитью встречи в Чебоксарах стала тема значимости городов трудовой доблести и трудового подвига советского народа в период Великой Отечественной войны.

Кстати Окружной патриотический форум в Чебоксарах стал логическим продолжением Всероссийского патриотического форума «Твой Герой», который в июне этого года прошел в Москве, в музее Победы. Такие же форумы позднее проведут в Новосибирске, Элисте и Иваново.

От детского сада до вуза

Несколько слов о том, как такая работа выстроена у нас в республике. Азы патриотического воспитания, рассказали на форуме, в Чувашии закладываются еще в детском саду. Так, самые юные патриоты ежегодно становятся участниками «Бала дошколят» и «Парада юнармейцев». Эстафету патриотических мероприятий подхватывают школьники и студенты. Ежегодно в подобных патриотических акциях участвуют свыше 150 тысяч человек.

Вкупе с этим сильно развито в республике и кадетское образование. В Чувашии в 59 школах открыто 217 кадетских классов, учатся в них более пяти тысяч школьников. Среди этих классов ежегодно проводятся республиканские кадетские балы, смотр-конкурс «Кадетская поверка», конкурс «Лучший кадет», а более 70% выпускников-кадетов поступают в военные учебные заведения.

Также в нашем регионе активно развивается поисковое движение. Оно охватывает более пятидесяти школьных и студенческих поисковых отрядов. За прошлый год они провели 10 поисковых экспедиций, подняты останки 56 бойцов Красной Армии.

В жилах стынет кровь

Конечно же, патриотическое воспитание не только про то, как научить любить Родину. Потому что это чувство естественно и не определяется практическими соображениями. Здесь речь в большей степени о том, что нужно укрепить у молодежи чувство гордости за свою страну, показать им, что от их действий зависит сила и независимость нашего государства. При этом, конечно же, важно, чтобы молодые люди хорошо знали историю России, помнили о подвигах предков.

Об этих значимых моментах говорил на открытии форума Глава республики Олег Николаев. Он подробно рассказал о работе по увековечиванию героического труда строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Народ совершил подвиг, — подчеркнул Олег Николаев. — Подвиг, который даже на сегодняшний день вызывает удивление и чувство гордости. До сих пор в жилах стынет кровь при воспоминании об этих днях. Примечательно, что в работе по увековечиванию памяти об этом строительстве принимали участие и наши школьники. Они непосредственно общались с ныне живущими строителями оборонительных рубежей».

Патриотизм начинается с любви

И если учесть, что главная тема форума — трудовой подвиг, то опыт республики именно в этом направлении патриотического воспитания может быть полезен соседним регионам. Как отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько, большое количество успешных практик Чувашии интересны и будут востребованы регионами двух федеральных округов.

Самые лестные слова руководитель Роспатриота адресовал и республике в целом. «Чувашия, на мой взгляд, как девушка, в которую невозможно не влюбиться — за ее красивую природу, культуру, быт, песни, самые вкусные конфеты, которые вы уже наверняка попробовали. А патриотизм начинается с любви», — с теплотой признался Иван Радько.

На торжественном открытии форума состоялось вручение медали «За отвагу» Сергею Шарманову — участнику специальной военной операции, проявившему мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга во время массированного наступления противника.

А затем началась панельная дискуссия «Трудовой подвиг в системе патриотического воспитания современной России». Здесь участники пообщались также с Героем России Николаем Гавриловым, который поделился личной историей участия в боевых действиях, а также рассказал о своей работе по патриотическому воспитанию. «Патриотизм — это важнейшее направление работы с подрастающим поколением, — подчеркнул Герой России. Надо с детства растить патриотов, только в этом случае будущее нашей страны окажется в надежных руках».