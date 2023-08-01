В «Белых камнях» открыт обелиск, посвященный советским летчикам

…После торжественной линейки, на которой дети минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, в физкультурнооздоровительном центре «Белые камни» состоялось открытие обелиска, посвященного советским летчикам. Над его созданием всю смену Всероссийского военноисторического лагеря «Страна Героев», которая сейчас проходит на базе центра, работали участники направления «Хранители истории».
Такая тема для памятника выбрана не случайно. В годы войны в Чебоксарах находились различные авиачасти, а также военная авиационная школа. Среди ее выпускников — дважды Герой Советского Союза Иван Воробьев. Летчик особо отличился при освобождении Украины и Крыма. 10 мая 1944 года Иван был представлен к званию Героя Советского Союза. А за три недели до Дня Победы его представили к высшей награде Родины вторично.
В ходе насыщенного дня участников лагеря познакомили с национальными орнаментами Чувашии. Координатор молодежного общественного движения «Волонтерыкраеведы» при Союзе чувашских краеведов Виктор Сорокин рассказал ребятам о значении каждого символа и о том, в каких случаях и как они используются.
Такие орнаменты применяются не только в качестве оберегов — они часто изображаются на национальной вышивке, ювелирных изделиях, в художественных произведениях, архитектуре. Основными цветами являются белый, красный и черный.
Теперь у каждого «Хранителя истории», а ребята приехали в Чувашию из разных регионов страны, есть свой символ, который будет напоминать ему о днях, проведенных в «Стране Героев» в нашей республике, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Справка «СЧ»
Российское военноисторическое общество проводит всероссийские военноисторические лагеря «Страна Героев» с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году по итогам конкурсных процедур Чувашия вошла в число пяти регионов, на базе которых реализуется этот масштабный и уникальный проект.