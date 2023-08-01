В «Белых камнях» открыт обелиск, посвященный советским летчикам

…После торжественной линейки, на которой дети минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, в физкультурно­оздоровительном центре «Белые камни» состоялось открытие обелиска, посвященного советским летчикам. Над его созданием всю смену Всероссийского военно­исторического лагеря «Страна Героев», которая сейчас проходит на базе центра, работали участники направления «Хранители истории».

Такая тема для памятника выбрана не случайно. В годы войны в Чебоксарах находились различные авиачасти, а также военная авиационная школа. Среди ее выпускников — дважды Герой Советского Союза Иван Воробьев. Летчик особо отличился при освобождении Украины и Крыма. 10 мая 1944 года Иван был представлен к званию Героя Советского Союза. А за три недели до Дня Победы его представили к высшей награде Родины вторично.

В ходе насыщенного дня участников лагеря познакомили с национальными орнаментами Чувашии. Координатор молодежного общественного движения «Волонтеры­краеведы» при Союзе чувашских краеведов Виктор Сорокин рассказал ребятам о значении каждого символа и о том, в каких случаях и как они используются.

Такие орнаменты применяются не только в качестве оберегов — они часто изображаются на национальной вышивке, ювелирных изделиях, в художественных произведениях, архитектуре. Основными цветами являются белый, красный и черный.

Теперь у каждого «Хранителя истории», а ребята приехали в Чувашию из разных регионов страны, есть свой символ, который будет напоминать ему о днях, проведенных в «Стране Героев» в нашей республике, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.

Справка «СЧ»

Российское военно­историческое общество проводит всероссийские военно­исторические лагеря «Страна Героев» с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году по итогам конкурсных процедур Чувашия вошла в число пяти регионов, на базе которых реализуется этот масштабный и уникальный проект.