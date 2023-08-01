В Чебоксарском округе открылась выставка «Без срока давности»

Первыми посетителями всероссийской выставки «Без срока давности», открывшейся в Чебоксарском муниципальном округе, стали кадеты Кугесьской средней школы №1. На открытие выставки съехались руководители и представители всех образовательных организаций района. Выставка приурочена к 78­й годовщине окончания Второй мировой войны.

Выступившие на открытии выставки глава Чебоксарского района Николай Хорасев, депутат Государственного Совета Чувашии Владимир Викторов, военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско­Посадскому округам Евгений Карпов, председатель регионального отделения поискового движения России Евгений Шумилов говорили об особой актуальности выставки в дни, когда Российская Федерация проводит специальную военную операцию по освобождению новых территорий, противостоянию возрождению фашизма в Европе и мире. Выставка будет работать в Кугесях в течение сентября, потом ее примут следующие районы Чувашии. Выставка подготовлена общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».