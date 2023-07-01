ИВАН РАДЬКО,

руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи:

«Важная составляющая, которая отличает Чебоксарский форум от тех трех, что пройдут в дальнейшем, — это ключевая роль трудового подвига советского народа, жителей республики в Великой Отечественной войне. Здесь, на чувашской земле, очень хорошо прослеживается вклад тыловиков в нашу великую Победу. Это видно не только в монументалистике, памятниках, которые установлены на территории республики, но и прослеживается в мероприятиях патриотического воспитания. Мы будем активно говорить о них, и транслировать на всю страну, потому что чувашский опыт уникален».