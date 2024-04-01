Чувашия присоединилась к движению «Воин»

В Чебоксарах на базе экономико-технологического колледжа открылось региональное отделение центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Как уже сообщала «СЧ», в торжественной церемонии приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков. Инструкторы центра прямо с порога пригласили почетных гостей ознакомиться с экспозицией выставки, на которой, в частности, были представлены макеты современного оружия, беспилотный летательный аппарат, средства связи, манекен-тренажер для обучения оказанию первой медицинской помощи.

В зале собрались воспитанники кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова и Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова. Освоить военно-прикладные дисциплины ребятам помогут опытные инструкторы, которые прошли интенсивный курс обучения «Наставники специального назначения» в Тюмени, где находится одно из передовых региональных отделений.

«Центр «Воин» становится центром компетенций по патриотическому воспитанию и сопровождению этого процесса в общеобразовательных учреждениях. С каждым годом курс ОБЖ наполняется знаниями, умениями и навыками по защите Отечества. Для этого преподаватели нуждаются в постоянном повышении квалификации. Инструкторы центра смогут решить задачу подготовки и переподготовки школьных учителей», — сказал, обращаясь к участникам мероприятия, Олег Николаев.

Глава Чувашии отметил, что центр будет погружать ребят в атмосферу боевого братства, мужества, взаимовыручки. Подростки и юноши научатся работать в команде. Эти качества помогут им и в будущем. Руководитель региона также напомнил о том, что на базе лагеря «Звездный» в Цивильском округе планируется организовать круглогодичные профильные смены.

Справка «СЧ»

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Первые филиалы организации открылись в мае 2023 года. Сегодня к этой работе присоединились все регионы страны. Образовательная программа включает такие направления, как основы национальной безопасности РФ, огневая, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

Баходир Хамраев