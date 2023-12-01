В лагере «Звездный» откроется центр военно-спортивной подготовки молодежи

Правительство Чувашии и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава Чувашии Олег Николаев и директор центра Николай Язынин.

В 2024 году на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» будет открыто региональное отделение центра, организовано обучение молодежи по программе курсов военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Программа рассчитана на три месяца. За это время юноши получат навыки, которые пригодятся не только на службе, но и в гражданской жизни. Будут использоваться различные интерактивные формы обучения — VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, из регионального бюджета выделены средства для проведения первого этапа создания инфраструктуры, чтобы лагерь мог функционировать круглогодично.