«Оберег страны» вернулся с пополнением

Шедевр, созданный двумя сотнями лучших мастеров нашей необъятной Родины, вновь принимает посетителей в Чувашском национальном музее. В честь возвращения любимого экспоната домой вход на экспозицию на один день сделали свободным. Пользуясь случаем, навестили Вышитую карту и журналисты, а заодно поинтересовались у министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, что ожидает «Гордость нации 2022 года» дальше.

Берегли и охраняли

Чуть больше восьми месяцев Вышитая карта страны украшала выставку «Россия» на ВДНХ. По словам директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, к одному из главных арт-объектов форума относились бережно. Застрахованный на 50 млн рублей экспонат поместили под оргстекло. Местом его временного пристанища стал конференц-зал самого большого 75 павильона, где презентовали свой потенциал регионы.

Первое, что сделали сотрудники выставки, когда прибыла карта, так это по очереди с ней сфотографировались. Самые удачные снимки взяли себе в качестве заставки на телефон. Те, кто приехал работать на выставку из областей и республик, стали искать на полотне свои родные места, пересылали друг другу фото, пытались разгадать смысловой «код», заложенный в вышивке. А одна из сотрудниц оказалась чебоксаркой, и она очень гордилась проектом, который задумала и воплотила Чувашская Республика.

Об этих подробностях поведала коллегам из Национального музея администратор зоны культурных проектов Международной выставки-форума «Россия» Екатерина Талалаева, когда экспонат «снаряжали» в обратный путь. По ее словам, карта вызвала огромный интерес сразу, как только появилась на ВДНХ. Возле нее подолгу задерживались экскурсионные группы. Посетители готовы были бесконечно рассматривать детали, тонкости ручной работы.

И даже жаловались, что нельзя рассмотреть полотно поближе и потрогать руками. К слову, странным показался некоторым гостям выставки и выбор «непроходного» места для экспозиции. Как объяснили нам потом музейщики, так организаторы решили поберечь шедевр от яркого света, из-за него могут тускнеть нити. Ну а те, кому все же посчастливилось отыскать арт-объект, конечно, были в восторге.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Вышитая карта страны стала объединяющим символом Международной выставки-форума «Россия». Мы видели, и это отмечали организаторы и сотрудники выставки, что она вызвала большой интерес с самого первого момента. Мультимедийная инсталляция, созданная на основе Вышитой карты России, на огромном экране встречала всех посетителей ВДНХ. Многие стремились непременно увидеть и оригинал карты, рассматривали ее, фотографировались. Все испытывали чувство гордости и восхищались красотой вышитого полотна».

«Вышитая карта России духовно обогатила нас, — сказала на прощание Екатерина Талалаева. — Невозможно оставаться к ней равнодушным. И, конечно, грустно прощаться, но будем приезжать к ней в гости в Чебоксары…»

50-килограммовое полотно скатали в рулон, упаковали в пленку и, поместив в специально сколоченный под его габариты деревянный ящик, отправили в столицу Чувашии.

«Мы очень беспокоились о сохранности карты и благодарны дирекции выставки за заботу о безопасности. Карта успешно отработала на форуме, хорошо перенесла дорогу и благополучно вернулась домой», — поделилась радостью с журналистами директор Национального музея Ирина Меньшикова уже в Чебоксарах. «Кажется, что теперь все дома, будто карта и не покидала нас», — добавила Ирина Петровна.

Встречала даже кошка

О том, как «вышитую страну» провожали в Москве, везли и принимали в родной Чувашии, музейщики даже сняли фильм. Говорят, что встречать экспонат у ворот вышли не только сотрудники, но и музейная кошка, чья любопытная мордашка тоже засветилась в кадре. Сначала мурка металась от ворот к воротам, а как приехала карта, свернулась калачиком и уснула.

Разворачивали полотно десять человек, а заодно проверяли, в порядке ли карта. Затем панно закрепили на громадном складном штативе так, чтобы оно было немного под наклоном. Это необходимо, чтобы картина не перекосилась и не растянулась, ведь ее фрагменты по-разному весят — за счет используемых элементов (меха, ракушек, жемчуга, бисера и нитей разной плотности) и тканевой основы для рукоделия (кто-то вышивал на обычной канве, а кто-то на сукне, шерсти и даже коже).

Кстати, за время экспонирования на выставке «Россия» Вышитая карта страны пополнилась новыми элементами. Изначально по замыслу города федерального значения были объединены с субъектами, на территории которых находятся. Но когда представители Петербурга и Севастополя увидели на выставке карту, то захотели непременно разместить на ней и свои символы, рассказала журналистам руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова. Так в декабре 2023 года на панно появились миниатюры с изображением герба Севастополя и корабля на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. «Сейчас на Вышитой карте страны представлены абсолютно все 89 субъектов России», — сказала министр культуры.

По словам Ирины Меньшиковой, жители республики соскучились по любимому экспонату. И гости столицы, заглядывая в музей, давно уже спрашивали, когда шедевр вернется в родные стены. Впрочем, и тут ей недолго осталось «квартировать».

Ко Дню чувашской вышивки карта обретет свой собственный дом, напомнила Светлана Анатольевна. Между прочим, в новом музее можно будет увидеть три цифровых двойника карты: мультимедийную инсталляцию с выставки «Россия», анимированную графику от Газпрома и AR-карту от Росконгресса, которую презентовали на Петербургском экономическом форуме. Появятся и другие «фишки», что заинтересуют не только взрослую публику, но и молодежь. Возможно даже в музее «поселятся» цифровые аватары в национальных костюмах. По мнению министра культуры Чувашии, создание современного музея придаст новый импульс всему проекту «Вышитая карта», который не перестает развиваться и удивлять новыми идеями.

Мастера полны новых идей

Некоторые регионы (Башкортостан, Якутия, Магаданская область) уже реализовали у себя похожие проекты. И на выставке «Россия» Вышитая карта страны не была одинока. Как рассказали в Минкультуры Чувашии, многие субъекты показали на ВДНХ рукодельные полотна, последним в июне презентовал свою карту Крым.

«Проект перерос в целое движение, и мы до сих пор общаемся с мастерами, принявшими участие в создании карты, — рассказала Ирина Меньшикова. — Коллеги постоянно делятся успехами и радостями: у одних открылся местный музей вышивки, у других — школа, третьих, наконец-то, стали замечать».

Рукодельницы из регионов вышивали карты области, муниципальных образований, а теперь принялись и за гербы. Так что, вероятно, будет продолжение и у фестиваля «Вышитая Россия». К слову, республика подала документы на патентирование этого названия.

«Возможно, в следующем году снова проведем фестиваль, и Чувашия вновь станет яркой площадкой, где можно будет познакомиться не только с промыслами, но и с традициями, костюмами и музыкальным творчеством народов России», — сказала министр.

Секрет успеха всего вышивального проекта, инициированного Чувашией, Светлана Анатольевна видит в том, что он абсолютно народный. «Мы ведь никого не принуждали вышивать, в каждом регионе идею встретили с большим энтузиазмом, — отметила руководитель Минкультуры. — В 2022 году идея упала на благодатную почву — и как будто вся страна только этого и ждала. Мастера, включившись в проект, теперь просто не могут остановиться. Хотелось бы увидеть на одной площадке не только гербы, созданные мастерами России, но еще раз собрать вышитые карты регионов, потому что, когда проходил наш первый фестиваль, мы заметили, что трех дней работы экспозиции было недостаточно».