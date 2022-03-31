«Белых» пятен на будущей вышитой карте России становится все меньше

Более 60 регионов России уже прислали в Чувашию свои «кусочки» вышитой карты России с очертаниями границ своих территорий. Сегодня ценные посылки в Музее чувашской вышивки принимали из Республики Крым и Орловской области.

…В рабочем кабине заведующей музеем Надежды Сельверстровой уже собралась внушительная стопка объемных конвертов, свертков и бандеролей с почтовыми штемпелями из самых разных уголков страны. Первые посылки, напомним, пришли в Чувашию еще в первых числах марта из Тамбовской и Брянской областей, и с тех пор ежедневно в музей прибывает по два-три, а то и сразу пять почтовых отправлений.

С трепетом раскрывают музейщики каждую упаковку и каждый раз приходят в восторг от чудесных рукотворных работ лучших искусниц со всей России. А подивиться есть чему – богатство материалов, техник, орнаментов, смыслов, которые вложила каждая мастерица, вышивая свою часть карты страны, впечатляет! Тут и лен, и бархат, и шелк, и золотные нити, и оленьи жилы и волоски, и бисер, и жемчуг, и ракушки, и стразы, и пайетки и даже янтарь. Самоцвет, органично вплетенный в орнамент, теплым светом отливает на панно из Калининградской области. А на карте этого янтарного края мастерицы вышили вместо затейливого узора QR-код. Причем, это не просто рисунок. Если навести на него смартфон, можно перейти на сайт областного дома народного творчества, где и создавались эти работы.

А на днях в музей поступила вышитая карта и Чувашии. Трудилась над ней мастер народных художественных промыслов Надежда Кузнецова. На панно нашего региона она изобразила древо жизни. А по обе стороны от него — фигурки животных и мужчины и женщина как знак непрерывного продолжения чувашского народа. В качестве эксперимента вышитый фрагмент карты республики музейщики попробовали «примерить» с готовыми отрезами соседних поволжских регионов. И выяснили, например, что на карте Ульяновской и Самарской области тоже есть элементы чувашской вышивки. Так мастерицы отразили многонациональный состав населения своих территорий, где проживает в том числе и много чувашей.

Ближайшую неделю в республике будут ждать посылки из всех оставшихся регионов. А когда вся коллекция будет собрана, мастерицы из Чувашии приступят к сборке единого полотна. Работа, как отмечает Надежда Сельверстрова, предстоит огромная, трудоемкая — нужно учесть разные материалы лоскутов, которые сшить не так-то просто. Срок тоже сжатый – к 12 июня, Дню России, вышитая карта России будет готова.

Подробнее – в ближайшем номере «СЧ».