Начал работу сайт проекта «Вышитая карта России»

Портал вышитаякартароссии.рф уже начал свою работу. Его создавали два министерства, а также Чувашский национальный музей и центр цифровой трансформации, сообщает «Чувашинформ».

На сайте вышитую карту можно рассмотреть в деталях. У каждого региона свой раздел, где приведена информация о конкретной композиции, технике ее исполнения и имена мастеров.

Сайт продолжает пополняться контентом, отметили его создатели.