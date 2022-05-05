Начал работу сайт проекта «Вышитая карта России»

Портал вышитаякартароссии.рф уже начал свою работу. Его создавали два министерства, а также Чувашский национальный музей и центр цифровой трансформации, сообщает «Чувашинформ».
На сайте вышитую карту можно рассмотреть в деталях. У каждого региона свой раздел, где приведена информация о конкретной композиции, технике ее исполнения и имена мастеров.
Сайт продолжает пополняться контентом, отметили его создатели.
«Ресурс вышитаякартароссии.рф создан без привлечения сторонних исполнителей, нашими собственными силами. Большая часть работы по наполнению сайта уже завершена. Остались последние штрихи, которые будут вноситься по мере поступления в Чувашию фрагментов карты из самых отдаленных регионов», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.
«Это очень красивый знаковый проект, который объединяет в себе две составляющих – демонстрирует многообразие и многонациональность РФ на основе одной из наших традиций – вышивки. На сегодняшний день все участники прислали свои лекала и наши специалисты уже начали собирать их в единую карту. В День России 12 июня карта будет представлена и дальше пойдет путешествовать по стране. Мы считаем большой честью, что нам доверена такая миссия», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.