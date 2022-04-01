Фрагменты вышитой карты России отправлены на «сборку»

Найдется место и кировскому петушку, и уссурийскому тигру…

Работа над созданием вышитой карты России перешла к следующему этапу. Около 70 лоскутков, каждый из которых — настоящее сокровище, шедевр народного творчества, на днях были тщательно уложены сотрудниками Музея чувашской вышивки в большой сплетенный из лозы короб, чтобы затем отправить его на фабрику художественных промыслов «Паха тĕрĕ».

«Все фрагменты прекрасны!» — восхищались рукотворными работами присутствовавшие при этом руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова и генеральный директор «Паха тĕрĕ» Наталия Посынкина. С трепетом они разворачивали драгоценные отрезы ткани, еще раз проверяя, чтобы все были подписаны, и заодно любуясь вместе с журналистами удивительным разнообразием вышивки народов России.

Кировский расписной петушок, уссурийский тигр Приморья, адыгейское золотое яблочко, калининградский QR-код… — каждый регион постарался красиво, ярко и оригинально отразить в стежках изюминку, красоту и богатство своего края. На полотне Амурской области, например, разместились величавый Амур и мост, связывающий Россию и Китай, ракета, лотос Комарова и другие знаковые символы. В описании к присланной работе сказано, что в вышивке использованы традиционные для региона русские, эвенкийские, белорусские и украинские орнаменты.

Показав журналистам отрез, Светлана Каликова заметила, что трудились над картой Приамурья не только именитые народные мастера региона, но и министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова, которая крючком связала фрагмент могучей реки.

Кстати, и Светлана Анатольевна призналась, что не прочь внести свою лепту в создание вышитого полотна страны. И хотя кусочек Чувашии уже готов, понадобится помощь и в оформлении рамки, в которой будут использованы цвета российского флага, и в вышивании герба России. К тому же руководитель Минкультуры республики знает толк в вышивании и когда-то даже брала уроки чувашской вышивки.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

руководитель Минкультуры Чувашии: «Безусловно, нам еще только предстоит оценить масштаб проделанной работы. Помимо фрагментов карты каждый регион вышил отдельное панно на ткани для дополнительной выставки. По этим образцам можно изучить вышивку, которая свойственна тем или иным регионам. Уверена, весь этот материал станет хорошей научной базой для тех людей, которые изучают самобытную культуру народов России».

Ну а работа впереди предстоит и в самом деле сложная, кропотливая. «Соединением карты в единое полотно займутся восемь работниц, — сообщила генеральный директор фабрики «Паха тĕрĕ» Наталия Посынкина. — Это те же сотрудницы, что трудились в прошлом году над «сборкой» вышитой карты Чувашии. Однако в этот раз площадь полотна в три раза больше. Поэтому мы, конечно, волнуемся, но в том, что справимся, сомнений нет, ведь у нас была хорошая «репетиция», а самое главное — у нас работают настоящие профессионалы своего дела. Уверена, все будет масштабно, интересно и красиво».

Поблагодарив за доверие, Наталия Ивановна напомнила, что проект значим для предприятия еще и потому, что предваряет большое событие в истории самой фабрики, которая в следующем году отметит столетие со дня основания. Впрочем, кому как не «Паха тĕрĕ» поручить столь ответственное дело. Ведь «самые искусные мастера, которые с большой любовью относятся к своему труду, работают именно на этой фабрике», сказала Светлана Каликова, напомнив, что предприятие было надежным партнером и в проведении Дня чувашской вышивки, и при создании «Сурпан Пĕрле» и вышитой карты Чувашии.

До презентации карты на праздновании Дня России в Чебоксарах осталось два месяца, так что времени у мастериц не так много. Поэтому, несмотря на то что еще не все фрагменты присланы, они решили приступить к «сборке» того, что уже есть. Технологически разработка карты поручена главному модельеру-конструктору Ольге Ландышевой. Соединением фрагментов будет руководить заслуженный работник культуры Чувашии Анастасия Андреева.

«Все отрезы нужно сначала подготовить, затем подогнать и состыковать по контурам, по эскизу все соединить, наложить на подложку, чтобы не было никаких волн…» — перечислила Ольга Ландышева. И призналась, что, когда впервые увидела вышитые лоскутки, испытала восторг. «Однако, глядя на филигранно выполненные работы, уже представляю, что некоторые из них придется сшивать чуть ли не под микроскопом», — подметила она.

Сложностей, по словам специалистов, будет немало. Это и разные виды вышивки, и неодинаковые по структуре ткани. Фрагменты вышитой карты страны оформлены бисером, ракушками, войлочной аппликацией, мехом и даже оленьими жилами, а потому из-за тяжести могут перетянуть полотно, так что некоторые части придется соединять вручную. Нужно учесть и возможности машины, ведь не так просто сшить ткань площадью 21 квадратный метр. Наконец, необходимо придумать надежную конструкцию, к которой карта будет крепиться…

Но чувашские умелицы просили журналистов не беспокоиться, заверив, что у них припасено немало профессиональных секретов, как все частички «пазла» идеально ровно сложить в единое целое. Кстати, в следующий раз руководство фабрики пообещало пригласить корреспондентов «СЧ» на свое предприятие, показать процесс создания карты и даже приоткрыть несколько секретных приемов.

КСТАТИ

Чувашия запустит интернет-портал о «Вышитой карте России». Об этом сообщил на еженедельной планерке Глава республики Олег Николаев. Сайт пока находится в разработке. В будущем посетители

виртуальной странички смогут познакомиться с описанием вышивок, характерных для разных регионов страны, с информацией о мастерах народных промыслов, фото– и видеоматериалами. Кроме того, как рассказала «СЧ» руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, в конце 2022 года планируется издать альбом и смонтировать фильм, посвященный проекту. «Сделаем все возможное, чтобы сохранить не только карту, но и показать этапы ее подготовки, формирования полотна, а затем и историю путешествия карты по России», — поделилась планами министр. К слову, после презентации шедевр народного творчества отправится в «турне» по федеральным округам. Финальной точкой будет Москва.