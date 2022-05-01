Вышивали травой, украшали рыбьей кожей…

В ожидании уникальной карты России — вся страна

Чуть меньше месяца остается до презентации вышитой карты России. Расписное полотно, где каждый регион страны представлен традиционными узорами и орнаментом, выполненными вручную сотнями мастериц, предстанет во всей красе 12 июня в Чебоксарах, на фестивале-марафоне «Песни России» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной. Все элементы этой диковинной мозаики, от Калининграда до Владивостока, уже добрались до Чебоксар, и теперь в работе над картой наступил, пожалуй, самый ответственный момент — сшивание всех фрагментов.

В костюме важен ворот, в карте — все сразу

Над «сборкой» карты трудятся восемь мастериц фабрики художественных промыслов «Паха тeрe» — это те же сотрудницы, что «соединяли» в прошлом году районы республики для вышитой карты Чувашии. К работе на фабрике приступили еще в середине апреля, как только получили большую часть фрагментов. И вот регионы европейской части России уже заняли свое место на будущей карте, сейчас искусницы соединяют самые далекие уголки страны — Сибирь и Дальний Восток. Разноцветное и масштабное, словно большое лоскутное одеяло, полотно уже выглядит впечатляюще — то ли еще будет, когда все «кусочки» карты соберутся воедино!

КСТАТИ Владимирская вишня, астраханский помидор На вышитых картах регионов можно увидеть не только замысловатые геометрические орнаменты, но и цветы, фигуры людей, реальных и мифических животных и птиц, ягоды и овощи, горы и сопки, реки и леса, узнаваемые достопримечательности. Так, работу ульяновского умельца, народного мастера по вышивке и ткачеству поясов Сергея Кольцова украшает аленький цветочек. По легенде, писатель Сергей Аксаков, уроженец Ульяновска, путешествуя по области, был так восхищен красотой дикорастущего пиона, что описал его в своей знаменитой сказке. На карте Владимирской области угадываются очертания крупной и спелой вишни сорта «Владимирская» — одного из самых любимых у садоводов. На работе воронежцев пышно цветут алые розы, а астраханцы уважили румяный помидор — один из символов этого теплого края.

Сшить разные по очертаниям, размерам и материалам контуры регионов — задача непростая, но мастерицы «Паха тeрe» нашли решение. Каждый этап они продумали до мелочей. Как рассказала «СЧ» главный модельер-конструктор фабрики Ольга Ландышева, сначала каждый элемент с изнанки дублируют клеевой тканью, чтобы фрагмент не потерял форму, затем несколько соседних регионов объединяют в небольшие сегменты, а потом настрачивают на специальную подложку — основу карты из плотной ткани.

От нее будет зависеть вид всей работы, а потому подложку заранее тщательно подготовили: выстирали и отгладили, чтобы ткань дала усадку и держала форму. Нагрузка на нее предстоит серьезная — нужно выдержать все фрагменты карты, а некоторые из них весьма тяжелые: с аппликациями из кожи, меха, бисером…

Самым сложным в этом деле, признались мастера, оказались размеры карты — пришлось потрудиться, чтобы перевести все контуры на подложку технической длиной более 7 м и шириной около 4 метров, а затем закрепить на ней сегменты. Вышивальщица делает это с помощью пяльцев. Соединением фрагментов руководит художник по вышивке, заслуженный работник культуры Чувашии Анастасия Андреева.

Декоративные элементы карты регионов — ракушки, камни, мех — тоже несколько усложнили процесс. Ткань с такой отделкой, по словам вышивальщиц, труднее поместить в пяльцы. Чтобы обработать фрагмент, приходилось пользоваться пяльцами самого маленького размера — диаметром 7-8 см. Нелегко будет и отутюжить готовую работу — процесс займет не один день, а только чтобы держать карту, потребуется помощь не менее трех человек.

Но только сшиванием фрагментов дело не ограничивается. Одним из самых трудоемких этапов в работе над картой, как рассказала генеральный директор «Паха тeрe» Наталия Посынкина, под чьим контролем создается это произведение искусства, стала вышивка государственных символов, надписей и логотипов. Лишь гербовая часть займет на карте площадь свыше двух квадратных метров. Нужно в точности подобрать цвета, скрупулезно рассчитать размеры надписей, сделать так, чтобы все смотрелось гармонично…

ЦИФРЫ Из 82 фрагментов (с учетом объединенных работ некоторых субъектов страны) состоит вышитая карта России. 3,1 метра высота готовой карты и 6,72 метра — длина

Оформлением занимаются сразу два специалиста — дизайнеры по вышивке Ирина Лебедева и Инна Аркадьева. Прежде чем нанести герб и логотипы, на фабрике подготовили проработку — тестовый вариант логотипа на отдельном куске материи. Своего рода точкой в работе над картой станет кайма по периметру полотнища — ее общая длина составит около 20 метров. Процесс нанесения последних штрихов — очень ответственный: важно, чтобы ткань не пошла волнами и складками. «Если о мужском костюме судят по вороту, то о вышитой карте — по общему впечатлению», — срвнивают мастерицы.

Такой красоты не видели даже мастера

Масштабы, признаются вышивальщицы, их не пугают: все технические моменты помог учесть хороший опыт, который дала работа над вышитой картой Чувашии. Но вот что по-настоящему поразило мастериц фабрики, которых, казалось, уже ничем не удивишь, — так это красота лоскутов. Даже настоящих профессионалов своего дела они привели в восторг. «Где-то вышивка объемная, где-то, как в Оренбургской области, — филигранная, выверенная до миллиметра, словно под микроскопом вышивали, где-то — будто хрустальная, — впечатлена Ольга Ландышева. — Через твои руки проходит буквально вся наша Россия. В этих отрезах — такая кладезь культуры и духовности, такая энергетика. Часто ловила себя на мысли, что, даже не видя людей, по вышивке их представляешь».

Неизвестный науке зверь — бабр Диковинную зверушку — не то пантеру, не то кошку — вышили на карте своего региона иркутские мастерицы. Бабр — это символ Иркутской области. Этим старорусским словом в 15-17 веках обозначали дикую кошку: пантеру, тигра, леопарда. А сейчас бабр изображен на гербе Иркутска с соболем в зубах. На вышитой карте его поместили в центр в окружении цветов, вышитых иркутской гладью, узоров прибайкальских бурят и славянских орнаментов, привнесенных в Сибирь переселенцами.

А сколько маленьких географических открытий сделали для себя вышивальщицы! «Никогда не задумывалась, что Адыгея расположена внутри Краснодарского края и ни с кем больше не граничит. Об этом мы узнали, когда настрочили контур Адыгеи на карту Кубани, и очень удивились», — подметили вышивальщицы.

Среди материалов, которые применяли коллеги из других регионов, мастериц больше всего поразили настоящие оленьи жилы на отрезе из Ямала. «Было очень необычно работать с таким «живым» фрагментом, выполненным, кстати, не на канве, а на сукне», — удивлены мастерицы. Сшивать его, кстати, оказалось, совсем несложно: ямальские вышивальщицы учли все припуски и детали, за что наши мастерицы особо им благодарны.

«Приятно, что подумали о том, как люди дальше будут работать. Как будто дружелюбно привет передали», — похвалили на фабрике.

Как настоящая, только электронная

С января, что длится проект «Вышитая карта России», за процессом создания очертаний регионов и дополняющих их панно с традиционной вышивкой можно наблюдать в одноименной группе «ВКонтакте», а в начале мая у вышитой карты страны появился свой официальный сайт — вышитаякартароссии.рф. Его в кратчайшие сроки разработали региональные Минкультуры и Минцифры, Чувашский национальный музей и республиканский Центр цифровой трансформации. Собранная на сайте информация бесценна — ресурс позволяет в подробностях, не торопясь, рассмотреть готовые карты и панно, вышитые в разных регионах, изучить символику, заложенную в композициях мастерицами, или узнать, какие швы и техники характерны в той или иной местности.

Ирина Меньшикова, директор Чувашского национального музея: «На каждом этапе работы над проектом стояла своя задача: сначала — подготовить фрагменты, затем — отправить и проследить, чтобы люди действительно их получили: Россия-то ведь огромная. Сейчас, когда дело близится к завершению, пожалуй, самый волнительный момент — сформировать полотно, собранное по частичкам по всей необъятной стране. Наверное, самое удивительное в этом — на реальном примере увидеть, насколько действительно велика, разнообразна и богата народами и культурами Россия. Если в Чувашии вышивка — самый развитый вид декоративно-прикладного искусства, то некоторым народам она несвойственна, там, например, развита аппликация. Многих участников работа над картой вдохновила углубиться в культуру своего края, взглянуть на свою историю другими глазами. Думаю, это было многим интересно».

Так же как и рукотворная, электронная версия карты пока на этапе «сборки»: разделы сайта постепенно заполняются любопытными фотографиями, видеороликами и сведениями о вышивке и мастерах. Для удобства интерактивная вышитая карта поделена на федеральные округа, которые в свою очередь приглашают в регионы. «Путешествовать» можно в любом направлении, а с помощью лупы на сайте в подробностях рассмотреть каждый стежок.

По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой, на электронном ресурсе вышитая карта России станет доступна каждому жителю страны. На сайте любой желающий сможет ознакомиться с богатством и своеобразием вышивки не только своего края, но и любого уголка страны, почерпнуть сведения о глубине традиций каждой области или республики, узнать имена народных умельцев. «Уверена, что в Год культурного наследия проект «Вышитая карта России» подчеркнет многоликость культуры всей страны, а также станет воплощением единения сотен народов. Это масштабное событие позволит наглядно продемонстрировать многообразие народного творчества каждой его территории», — считает Светлана Каликова.

Шестнадцать человек за картой

Читать вышитую карту России можно как увлекательную книгу. Самый большой российский регион — Республика Саха (Якутия) — на будущей карте тоже расположится с размахом: на площади размером 1,5 на 1,5 метра. Как сообщают местные СМИ, полотно денно и нощно на протяжении 37 дней вручную вышивали 16 мастеров, которых выбрали по конкурсу из семи районов Якутии. Для вышивки они подобрали специальное полотно, а за стол садились строго в светлых одеждах, чтобы случайно не испачкать ткань. В основе карты — эпос Олонхо, в центре — священное древо. Свою работу мастерицы приурочили к столетию республики, которое Якутия отметила в конце апреля.

Вышитую карту алмазного края совсем недавно доставили в Чувашию. Рассматривая это огромное полотнище, наши рукодельницы обратили внимание на поблескивающие камушки на ткани. Даже засомневались, не бриллианты ли?.. А некоторые элементы чем-то напомнили фигуру Матери-покровительницы на чебоксарском заливе.

А вот на карте самого маленького региона страны — Ингушетии — из-за скромных размеров (всего 6 на 7 см) удалось показать только флаг республики с древним знаком солнца. Национальный колорит рукодельница Лидия Хамхоева передала на отдельном панно, изобразив старинный войлочный ковер, вышивку бисером, как на свадебном платье, и башню Согласия — символ столицы Ингушетии города Магас.

В течение месяца без выходных трудились над созданием карты Калужской области мастерицы Ирина Соловьева и Александра Огородник: просматривали старинные калужские узоры, подбирали варианты, искали вдохновение. Стежок за стежком на лоскутке появился древний обережный орнамент: древо жизни и птица Пава, которая, по преданию, сопровождает людей по жизни.

А на вышитой карте Красноярского края искусницы зашифровали пожелание благополучия. Свою работу они выполнили в технике лоскутного шитья на основе орнаментов северных народов, причем ни один ромб не повторяется.

Приложить руку к карте — счастье

Неблизкий путь проделала вышитая карта Камчатского края. Как сообщает краевой сайт, работать пришлось в ускоренном режиме — из-за удаленности посылку из Чувашии на полуострове получили не сразу. Над картой корпела целая команда. Как рассказала «СЧ» одна из участниц, руководитель эвенского народного ансамбля «Нургэнэк» из села Анавгай Лилия Банаканова, мастера отразили на ней гордость полуострова: действующие огнедышащие вулканы, хозяина Камчатки ворона Кутха, героя корякской и ительменской мифологий, медведей и основные промыслы — оленеводство и рыболовство.

Работали над картой не только женщины, но и мужчины. Эскиз выполнил эвенский художник-самоучка Владислав Коерков, попробовал вышивать и местный народный умелец Евгений Паклы. И хоть, как признался Евгений, у него ничего не получилось, он рад, что прикоснулся к этому интересному проекту. За процессом увлеченно наблюдали и другие жители Камчатки: люди просто заходили на огонек в мастерскую и подключались к делу. Высушенная трава с побережья моря и океана, рыбья кожа, олений волос — это лишь часть материалов, из которых выполнена карта полуострова.

…И мастерам, и всем, кто следит за созданием вышитой карты на официальном сайте и в группе «ВКонтакте», уже не терпится увидеть результат. А во многих российских регионах, вдохновившись проектом, придуманным в Чувашии, уже всерьез задумываются снова сесть за пяльцы, чтобы вышить подробную карту своей малой родины.