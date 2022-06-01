Сегодня представят вышитую карту страны

России связующие нити

На этой неделе на вышитой карте России мастерицы фабрики художественных промыслов «Паха тĕрĕ» затянули последний узелок. Огромное полотнище площадью почти 21 квадратный метр, только лишь на соединение фрагментов которого у чебоксарских рукодельниц ушло почти два месяца напряженной работы, наконец, готово! Сегодня, в преддверии Дня России труд вышивальщиц всей страны со сцены Чувашской государственной филармонии представит народная артистка России Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня». Этого события, без преувеличения, с нетерпением ждали в каждом российском регионе.

Настоящее произведение искусства

Нарядная, в окантовке цветов российского флага и золотой строчки, отутюженная, с иголочки — готовой карте размером 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 72 сантиметра едва хватало места на огромном столе в производственном цехе «Паха тĕрĕ». В среду вечером мастерицы фабрики с трепетом и радостью передали пестрое полотнище сотрудникам Чувашского национального музея. Трогательный момент чем-то напоминал таинство: карту бережно накрыли защитной прозрачной тканью, аккуратно свернули в рулон, осторожно поместили в специальный трехметровый ящик — в нем-то она и отправится уже совсем скоро в путешествие по России. Только лишь сворачивали карту с десяток человек.

По предварительным прикидкам, вес полотнища получился более 50 кг — чтобы переносить ее в процессе работы, швеям и вышивальщицам требовалась помощь как минимум трех человек. Для сравнения: вышитая карта Чувашии весит около 10 кг.

«За два месяца работы над картой мы столько эмоций, столько удивления испытали, — призналась генеральный директор «Паха тĕрĕ» Наталия Посынкина. — Но мы расстаемся с гордостью. Уверены, карта всех покорит».

Готовую карту уже давно мечтают увидеть люди по всей стране. Полотно и в самом деле — настоящее произведение искусства. На нем, как рассказывается в группе «Вышитая карта России» ВКонтакте, можно найти, пожалуй, все виды вышивок и шитья, распространенные в России: тамбовский крест, орловский спис, иркутскую и владимирскую гладь, ивановскую строчку, нижегородский гипюр, тарусскую и кайтагскую вышивку, смоленские украсы, селькупское бисероплетение, поморское золотное шитье и многие другие.

Есть на карте и специфические виды вышивок: ковровая, двусторонний крест, двойной тамбур, цветная перевить, вышивка на сетке, вышивка бисером, жгутом. А в регионах, которым вышивка не свойственна, мастера использовали аппликацию, ковроткачество, вязание, пэчворк, мозаику.

КСТАТИ Автором карты Чувашии стала мастер народных художественных промыслов Надежда Кузнецова. На желтом фоне она вышила узор кĕскĕ — символ солнца и жизни.

Поражают воображение и материалы на картах регионов — по ним можно изучать, чем богат тот или иной край. Так, в Калининградской области использовали янтарь, в северных регионах — кожу, шерсть, мех, рыбьи кости, подшейный волос оленя, мех оленя, нерпы и белька, оленьи жилы.

А сколько на карте жемчуга, ракушек, страз, стекляруса, бисера, серебряных и золотых нитей!

Подсчитали, что вручную контуры регионов вышивали несколько сотен мастеров со всех уголков страны. А над сборкой всех фрагментов (вышитая карта России, к слову, состоит из 82 элементов — некоторые регионы, как, например, Республику Крым и Севастополь, объединили) трудились восемь сотрудников фабрики «Паха тĕрĕ». Примечательно, что самой юной вышивальщице из регионов всего 16 лет — это Ангелина Щербакова из Курской области, а самой опытной, Лидии Поляковой из Новосибирска, — 82 года.

Работали над картой и в одиночку, и целыми семьями, и огромными коллективами. Так, над картой Якутии трудились супруги Иван и Александра Ефремовы, а также профессиональная вышивальщица Раиса Тас-оол с двумя дочерьми. А карту Калужской области вышивали родные сестры, мастера из деревни Асмолово Александра Огородник и Ирина Соловьева. Ульяновец Сергей Кольцов, заведующий отделом маркетинга и просветительной деятельности Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, вышил карту области полностью своими руками. Еще 15 лет назад мастер начал коллекционировать этнографические полотенца и полотна и так увлекся вышивкой, что сам сел за пяльцы.

Последний штрих — Крымский мост

Финальными элементами на рукотворной карте России стали вышитые вручную Крымский мост и корабль Черноморского флота, расположившиеся у берегов полуострова, а также логотип Года культурного наследия народов России. Примечательно, что этих символов на первоначальном эскизе вышитой карты страны не было, их нанесли на полотно буквально за считанные дни до презентации карты. Выполнили элементы чувашские вышивальщицы — мастерицы «Паха тĕрĕ» Анастасия Андреева и Елена Владимирова. А последние стежки на карте сделала и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова — под руководством опытных вышивальщиц фабрики Светлана Анатольевна вышила границы Республики Крым, самого молодого региона России.

Чтобы закончить вышитую карту страны точно в срок, чувашские вышивальщицы выходили на работу и в выходные, и рано утром, и засиживались до позднего вечера. «Старались, переживали», — поделилась швея Людмила Волгина. Работать было хоть и тяжело (причем в буквальном смысле — полотно одному не поднять), но интересно.

Сразу после торжественной презентации в Чувашской государственной филармонии уникальное полотнище отправится в путь. Первым городом, в котором увидят вышитую карту воочию, станет Санкт-Петербург. Ее представят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня. Ко Дню республики, 24 июня, карта вернется в Чувашию, а затем побывает в каждом федеральном округе страны.

Справка «СЧ»

Акцию «Вышитая карта России» инициировало правительство Чувашии. Старт акции был дан в День чувашской вышивки, 26 ноября 2021 года. В январе во все регионы России отправили посылки с лекалами и канвой для вышивания. В апреле готовые вышитые фрагменты карты начали возвращаться в Чувашию, и мастерицы фабрики «Паха тĕрĕ» стали соединять их в единое полотно.

Одновременно с созданием фрагментов общероссийской карты в каждом регионе вышили дополнительный узор — образец народной вышивки размером 50х50 см. Эти образцы оформлены как отдельные картины, которые будут экспонироваться вместе с основным полотном. Такой «эффект укрупнения» позволит зрителям более подробно рассмотреть узоры народной вышивки.

Акция вошла в план основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Творческий проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Публикуется в рамках проекта «Песнь чувашского узора», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии