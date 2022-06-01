ОЛЬГА ЯРИЛОВА,

заместитель министра культуры России

«Вышитая карта России — это теперь национальное достояние, музейный объект, который нужно охранять. Очень интересно смотреть на расположение субъектов на карте, как они себя позиционируют, в каком тоне, в каком цвете, какие орнаменты и рисунки, что для них самое важное. Это ведь отображено в их рисунках. Мы видим, что очень многие орнаменты похожи, и это еще раз подтверждает, что мы — единая нация. Здорово, что такой проект состоялся! Я уверена, что карта станет уникальной, удивительной точкой достопримечательности для туристов».