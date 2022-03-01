Татарстан появится на «Вышитой карте России»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Масштабное полотно, которое создают мастерицы всей страны, демонстрирует верность народным традициям. Фото Олега Мальцева

На пресс-конференции в Казани Ираида Аюпова передала Светлане Каликовой вышитую карту Татарстана. «Это Казань и наша общая Волга, — подчеркнула Аюпова. — Нынче нас еще объединяет Год национальной культуры, год вышивки».
Вышила карту Татарстана одна из ведущих мастериц республики в области декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Луиза Фасхутдинова.

«Каждый регион представляет технику вышивки, которая характерна для народов, проживающих на их территории. На нашем фрагменте я отобразила татарский орнамент, применяя несколько видов тамбурной вышивки и золотное шитье, символизирующие богатство республики», — рассказывала журналистам Луиза Фагимовна.

Кстати, выпускница Казанского художественного училища по его окончании практику проходила в Бухаре, древнейшем центре восточного золотного шитья. Ее работы часто участвуют не только в российских, но и в международных выставках — в Турции, Пакистане, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Венгрии, Франции…
Презентация вышитой карты страны состоится в День России у нас в Чебоксарах, напомнила собравшимся Светлана Каликова, принимая карту. И пригласила татарстанцев принять участие в празднике.

 

Публикуется в рамках проекта «Песнь чувашского узора», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии

Опубликовано: 28 марта 2022 г.


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