Тухья приедет в Чебоксары

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Главный символ чувашской экспозиции на выставке «Россия» может прописаться в Чебоксарах. Об этом рассказал в сети вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.

«Предложил нашу «Тухью», представлявшую республику на самой большой выставке в мире, сохранить и перевезти в Чувашию как наследие, — сообщил он. — В силу ее габаритов, не так много подходящих для этого площадок. Прорабатываем вопрос транспортировки и установки в атриуме ТРК «Каскад» со свободным доступом для всех жителей и гостей Чувашии».

Опубликовано: 10 июля 2024 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.