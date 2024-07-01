Тухья приедет в Чебоксары

Главный символ чувашской экспозиции на выставке «Россия» может прописаться в Чебоксарах. Об этом рассказал в сети вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.

«Предложил нашу «Тухью», представлявшую республику на самой большой выставке в мире, сохранить и перевезти в Чувашию как наследие, — сообщил он. — В силу ее габаритов, не так много подходящих для этого площадок. Прорабатываем вопрос транспортировки и установки в атриуме ТРК «Каскад» со свободным доступом для всех жителей и гостей Чувашии».