СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

«Сейчас Вышитая карта России является уникальным музейным экспонатом, единственным в своем роде. Вышивальщицы из регионов страны вдохновились проектом и стали создавать вышитые карты своих регионов. А в августе этого года Чувашия принимала Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», который объединил в одном месте уникальные карты из 70 субъектов страны. На площадке Чувашии в павильоне ВДНХ мы презентовали электронную версию книги-альбома «Вышитая Россия: нити общей судьбы». Каждый посетитель выставки «Россия» сможет найти у стенда Чувашской Республики частичку своей малой родины и получить открытку с изображением своего региона на память».