Среди посетителей выставки-форума «Россия» разыграют путевки в Чувашию

Стенд республики будет представлен на форуме наряду со стендами всех 89 регионов страны. Роскошная 6-метровая тухья ручной работы станет украшением экспозиции Чувашии, призванной продемонстрировать наши достижения. Привлечь гостей должна и «Вышитая карта России», изображение которой будет встречать посетителей на огромном мультимедийном экране при входе на ВДНХ. Шанс получить путевку есть у всех, кто посетит экспозицию республики в дни работы выставки с 4 ноября по 12 апреля.

В «День региона», 1 декабря, на ВДНХ можно будет наблюдать церемонию бракосочетания молодой пары из Чебоксар по чувашским традициям. За круглым столом с участием федеральных экспертов и чувашей из самых разных уголках страны обсудят развитие туризма, также пройдут ожидаемый многими «Форум земляков» и культурная программа с участием известных чувашских артистов.

Между тем о готовности посетить международную выставку-форум «Россия» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», — отмечено в его публикации в Telegram-канале. Результаты своей работы, добавил мэр, представят на выставке российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании.

Добавим, мероприятие пройдет на 67 объектах ВДНХ общей площадью целых 265 тысяч квадратных метров. Внушают уважение показатели мощности электроэнергии: установлены 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии общей протяженностью 21 километр.