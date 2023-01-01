НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии:

«Друзья! Предлагаю вам стать свидетелем масштабного события! 4 ноября, в День народного единства на ВДНХ откроется международная выставка–форум «Россия», где вы познакомитесь со всеми регионами нашей страны. Всего 89 экспозиций, и среди них ярко, самобытно и достойно будет представлена Чувашия!

Название нашей республики женского рода. Чувашия имеет женское лицо. Республика богата талантливыми, трудолюбивыми, яркими и творческими подругами. Они умелые рукодельницы, благодаря им создана Вышитая карта России, которая станет символом выставки. Приглашаю всех подруг собраться на ВДНХ и почувствовать единство, гордость за страну и могущество нашей Родины. Приходите, это будет красиво, вдохновляюще, волшебно и незабываемо!»