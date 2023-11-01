Вся Россия как на ладони

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За два дня до выставки «Россия» возле стенда Чувашии практически все готово. Условно экспозиция поделена на три части: место для виртуального путешествия, зона holobox с 3D-голограммами и площадка для интерактивов. Фото Артема Чубукова

Сегодня на ВДНХ — «день тишины», а завтра — грандиозное открытие

Считанные часы остались до открытия в Москве Международной выставки-форума «Россия». Уже завтра, в День народного единства, на ВДНХ посетители смогут познакомиться со 131 экспозицией, включая стенды 89 регионов, расположенные в самом большом и главном павильоне № 75. По сути, это вся страна, только в мини-варианте под одной крышей, где каждый субъект постарается удивить чем-то действительно особенным, важным, чем могут гордиться все жители страны. Готова поведать о себе и наша республика.

Как уже сообщала ранее «СЧ», на выставке Чувашия представит все, чего достигла за последние 20 лет. Под покровом огромной шестиметровой тухьи, блистающей двумя сотнями лампочек, гиды расскажут о технических разработках, научных открытиях, успехах в промышленности, культуре и спорте, а также о достижениях региона в целом. Встречать посетителей будет голограмма чувашского просветителя Ивана Яковлева. Гостей ждет виртуальная прогулка по республике в VR-шлемах, иммерсив «Гордость Улыпа», викторина «Что вы знаете о Чувашии?» на тач-экранах и многие другие активности.

КСТАТИ
На международную выставку-форум пригласила россиян и министр культуры Ольга Любимова.
С 4 ноября по 12 апреля в павильонах «Наша культура», «Музей кино», «Музей Востока», «Книги», «Атом», «Россия — моя история» и «Дом культуры» для всех гостей будут проходить выставки, лекции, встречи с известными деятелями культуры, мастер-классы, публичные дискуссии и мероприятия всероссийского проекта «Культура для школьников», сообщила она. А в день открытия выставки на главной уличной сцене ВДНХ в 17.30 начнется театрализованный концерт «Книга народной мудрости» при участии студентов творческих вузов и народной артистки России Ларисы Долиной. «Приходите всей семьей на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Будет очень интересно!» — пообещала министр.

Но все это будет завтра, а сегодня в 75-м павильоне ВДНХ объявлен «день тишины». Экспозиции закрыты, а по всему выставочному центру проходят итоговые технические тесты. Между прочим, для мультимедийных презентаций участников выставки и подсветки павильонов на ВДНХ выделили дополнительные мощности электроэнергии, установлено 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии протяженностью 21 км.

Главное украшение экспозиции Чувашии — «тухъю» изготовили из алюминиевых деталей. Это ручная работа, рассказали в полпредстве Чувашии. Фото из телеграм-канала «Чувашинформ»

Как рассказал корреспонденту «СЧ» режиссер экспозиции «Чувашия благодарит» Артем Чубуков, весь предфинальный день на ВДНХ прошел в заботах, на выставочной площадке царила рабочая атмосфера, каждый понимал свою задачу и четко отрабатывал свое направление. Все последние приготовления — наполнение контентом, репетиции и отработка разных ситуаций, перепроверка техники, мультимедийного оборудования и звуковых инсталляций, к вечеру вчерашнего дня должны были быть завершены.

«Пока, конечно, рано говорить, но наша экспозиция однозначно оригинальна. Во всяком случае, пока шла установка стенда, к нам подходили разработчики, инженеры проектов из других регионов и интересовались, как мы все это технически реализовали. Так что всем обязательно нужно приехать на эту грандиозную выставку и увидеть все это своими глазами», — посоветовал Артем Чубуков не упускать такую уникальную возможность.

На выставку-форум «Россия» жителей республики и страны пригласил и Глава Чувашии Олег Николаев. «Стать свидетелями такого масштабного события» позвала всех «подруг» и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева — «чтобы почувствовать единство, гордость за страну и за могущество Родины».

На выставке республика удивит гостей современными технологиями — от VR-иммерсива до 3D-голограмм. Фото из телеграм-канала «Чувашинформ»

А министр культуры Чувашии Светлана Каликова напомнила в своем телеграм-канале, что символом выставки станет Вышитая карта России. Собственно, с нее и начнется сама выставка. Цифровое изображение рукотворного шедевра будет встречать гостей у входа на ВДНХ. Кроме того, в павильоне № 75 пройдет презентация электронной версии книги-альбома «Вышитая Россия: нити общей судьбы». Это творческий отчет одноименного фестиваля, который, напомним, прошел в Чебоксарах в августе. По всеобщему признанию мероприятие стало одним из самых ярких культурных событий 2023 года.

«Каждый, кто посетит 4 ноября наш павильон, сможет получить на память открытку с изображением вышитой карты своего региона или карты страны», — пообещала Светлана Каликова. Между прочим, впервые вышитая карта из Чувашии была на ВДНХ в 1939 году.

Конечно, участие в крупнейшей международной выставке — это не только павильон, оригинальный стенд, экспозиция. Есть и множество «околовыставочных» моментов, которые в целом органично дополняют яркий и самобытный образ нашего региона. Это и демонстрация гастрономических особенностей, и презентация традиций, нашей вышивки, музыки, это и сувенирная продукция и открытки, которые останутся у гостей на память.

Кстати, специально к выставке собрана библиотека фактов «Чувашия благодарит». Это коллекция историй, что будут интересны не столько чувашам, которые и так многое знают о своей малой родине, сколько жителям других областей, тем, кто никогда не бывал у нас или слышал о регионе лишь в новостях или читал в газетах. Можно, например, узнать, как маленькой республике удалось «сшить» всю Россию и что именно здесь был совершен прорыв в отечественной офтальмологии. Что Чувашия взрастила не только космонавта № 3 Андрияна Николаева, но и немало других достойных сынов и дочерей Отечества. Среди них и олимпийские чемпионы, и инженеры, и авиаконструкторы. К примеру, даже у нас немногие знают, что авиастроитель Николай Базенков, уроженец Алатыря, готовил к полету самолеты для экспедиции на Северный полюс, а потом возглавил еще и разработку отечественных реактивных самолетов.

Вся эта сокровищница фактов будет представлена в красочном журнале, который планируется презентовать на выставке «Россия» в День Чувашии, что пройдет на ВДНХ 1 декабря. К слову, к созданию журнала приложили руку и журналисты «Советской Чувашии». Между тем в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм» уже заработал канал «Чувашия благодарит». А сегодня, в преддверии открытия выставки, состоится запуск одноименного сайта.

МЕЖДУ ТЕМ

Виктория гордится Чапаевым

Школьница из Чувашии стала призером конкурса рисунков выставки-форума «Россия»

Организаторы международной выставки «Россия» в преддверии открытия форума провели конкурс детского рисунка «Люди, которыми я горжусь». Из двухсот заявленных работ жюри отобрало 18 лучших, затем было объявлено открытое голосование в телеграм-канале выставки. Рисунок Виктории Федоровой из Чувашии «Василий Чапаев» занял второе место.
По заданию конкурса юным художникам было предложено нарисовать тех, кого хочется назвать настоящим человеком с большой буквы. «Василий Иванович Чапаев — участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии в Красной Армии. Одна из самых известных исторических личностей в России. Мой земляк!» — так объяснила свой выбор наша Виктория.
Кстати, как рассказали в Минкультуры Чувашии, 14-летняя школьница учится в Климовской школе Ибресинского округа, нигде не училась рисованию. Это ее увлечение, а своим творчеством Вика делится с подписчиками в телеграм-канале. Музей В.И. Чапаева уже пригласил Викторию Федорову в столицу республики с предложением провести для нее персональную экскурсию.

Опубликовано: 3 ноября 2023 г.


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