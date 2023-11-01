Вся Россия как на ладони

Сегодня на ВДНХ — «день тишины», а завтра — грандиозное открытие

Считанные часы остались до открытия в Москве Международной выставки-форума «Россия». Уже завтра, в День народного единства, на ВДНХ посетители смогут познакомиться со 131 экспозицией, включая стенды 89 регионов, расположенные в самом большом и главном павильоне № 75. По сути, это вся страна, только в мини-варианте под одной крышей, где каждый субъект постарается удивить чем-то действительно особенным, важным, чем могут гордиться все жители страны. Готова поведать о себе и наша республика.

Как уже сообщала ранее «СЧ», на выставке Чувашия представит все, чего достигла за последние 20 лет. Под покровом огромной шестиметровой тухьи, блистающей двумя сотнями лампочек, гиды расскажут о технических разработках, научных открытиях, успехах в промышленности, культуре и спорте, а также о достижениях региона в целом. Встречать посетителей будет голограмма чувашского просветителя Ивана Яковлева. Гостей ждет виртуальная прогулка по республике в VR-шлемах, иммерсив «Гордость Улыпа», викторина «Что вы знаете о Чувашии?» на тач-экранах и многие другие активности.

КСТАТИ На международную выставку-форум пригласила россиян и министр культуры Ольга Любимова.

С 4 ноября по 12 апреля в павильонах «Наша культура», «Музей кино», «Музей Востока», «Книги», «Атом», «Россия — моя история» и «Дом культуры» для всех гостей будут проходить выставки, лекции, встречи с известными деятелями культуры, мастер-классы, публичные дискуссии и мероприятия всероссийского проекта «Культура для школьников», сообщила она. А в день открытия выставки на главной уличной сцене ВДНХ в 17.30 начнется театрализованный концерт «Книга народной мудрости» при участии студентов творческих вузов и народной артистки России Ларисы Долиной. «Приходите всей семьей на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Будет очень интересно!» — пообещала министр.

Но все это будет завтра, а сегодня в 75-м павильоне ВДНХ объявлен «день тишины». Экспозиции закрыты, а по всему выставочному центру проходят итоговые технические тесты. Между прочим, для мультимедийных презентаций участников выставки и подсветки павильонов на ВДНХ выделили дополнительные мощности электроэнергии, установлено 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии протяженностью 21 км.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» режиссер экспозиции «Чувашия благодарит» Артем Чубуков, весь предфинальный день на ВДНХ прошел в заботах, на выставочной площадке царила рабочая атмосфера, каждый понимал свою задачу и четко отрабатывал свое направление. Все последние приготовления — наполнение контентом, репетиции и отработка разных ситуаций, перепроверка техники, мультимедийного оборудования и звуковых инсталляций, к вечеру вчерашнего дня должны были быть завершены.

«Пока, конечно, рано говорить, но наша экспозиция однозначно оригинальна. Во всяком случае, пока шла установка стенда, к нам подходили разработчики, инженеры проектов из других регионов и интересовались, как мы все это технически реализовали. Так что всем обязательно нужно приехать на эту грандиозную выставку и увидеть все это своими глазами», — посоветовал Артем Чубуков не упускать такую уникальную возможность.

На выставку-форум «Россия» жителей республики и страны пригласил и Глава Чувашии Олег Николаев. «Стать свидетелями такого масштабного события» позвала всех «подруг» и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева — «чтобы почувствовать единство, гордость за страну и за могущество Родины».

А министр культуры Чувашии Светлана Каликова напомнила в своем телеграм-канале, что символом выставки станет Вышитая карта России. Собственно, с нее и начнется сама выставка. Цифровое изображение рукотворного шедевра будет встречать гостей у входа на ВДНХ. Кроме того, в павильоне № 75 пройдет презентация электронной версии книги-альбома «Вышитая Россия: нити общей судьбы». Это творческий отчет одноименного фестиваля, который, напомним, прошел в Чебоксарах в августе. По всеобщему признанию мероприятие стало одним из самых ярких культурных событий 2023 года.

«Каждый, кто посетит 4 ноября наш павильон, сможет получить на память открытку с изображением вышитой карты своего региона или карты страны», — пообещала Светлана Каликова. Между прочим, впервые вышитая карта из Чувашии была на ВДНХ в 1939 году.

Конечно, участие в крупнейшей международной выставке — это не только павильон, оригинальный стенд, экспозиция. Есть и множество «околовыставочных» моментов, которые в целом органично дополняют яркий и самобытный образ нашего региона. Это и демонстрация гастрономических особенностей, и презентация традиций, нашей вышивки, музыки, это и сувенирная продукция и открытки, которые останутся у гостей на память.

Кстати, специально к выставке собрана библиотека фактов «Чувашия благодарит». Это коллекция историй, что будут интересны не столько чувашам, которые и так многое знают о своей малой родине, сколько жителям других областей, тем, кто никогда не бывал у нас или слышал о регионе лишь в новостях или читал в газетах. Можно, например, узнать, как маленькой республике удалось «сшить» всю Россию и что именно здесь был совершен прорыв в отечественной офтальмологии. Что Чувашия взрастила не только космонавта № 3 Андрияна Николаева, но и немало других достойных сынов и дочерей Отечества. Среди них и олимпийские чемпионы, и инженеры, и авиаконструкторы. К примеру, даже у нас немногие знают, что авиастроитель Николай Базенков, уроженец Алатыря, готовил к полету самолеты для экспедиции на Северный полюс, а потом возглавил еще и разработку отечественных реактивных самолетов.

Вся эта сокровищница фактов будет представлена в красочном журнале, который планируется презентовать на выставке «Россия» в День Чувашии, что пройдет на ВДНХ 1 декабря. К слову, к созданию журнала приложили руку и журналисты «Советской Чувашии». Между тем в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм» уже заработал канал «Чувашия благодарит». А сегодня, в преддверии открытия выставки, состоится запуск одноименного сайта.

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Виктория гордится Чапаевым

Школьница из Чувашии стала призером конкурса рисунков выставки-форума «Россия»

Организаторы международной выставки «Россия» в преддверии открытия форума провели конкурс детского рисунка «Люди, которыми я горжусь». Из двухсот заявленных работ жюри отобрало 18 лучших, затем было объявлено открытое голосование в телеграм-канале выставки. Рисунок Виктории Федоровой из Чувашии «Василий Чапаев» занял второе место.

По заданию конкурса юным художникам было предложено нарисовать тех, кого хочется назвать настоящим человеком с большой буквы. «Василий Иванович Чапаев — участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии в Красной Армии. Одна из самых известных исторических личностей в России. Мой земляк!» — так объяснила свой выбор наша Виктория.

Кстати, как рассказали в Минкультуры Чувашии, 14-летняя школьница учится в Климовской школе Ибресинского округа, нигде не училась рисованию. Это ее увлечение, а своим творчеством Вика делится с подписчиками в телеграм-канале. Музей В.И. Чапаева уже пригласил Викторию Федорову в столицу республики с предложением провести для нее персональную экскурсию.