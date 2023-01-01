До открытия Международной выставки-форума «Россия» остаются считанные дни

На просторах ВДНХ будут представлены достижения регионов страны за последние годы. Свой культурный, туристический, инвестиционный и промышленный потенциал готовится продемонстрировать и Чувашия.

В павильоне №75 ВДНХ установлен уникальный чувашский арт-объект – национальный девичий головной убор Тухья. Внутри 6-метрового экспоната из алюминиевого каркаса, украшенного сотнями лампочек разных форм, залитых акрилом, развернется зона виртуальной реальности. Любой посетитель сможет на 5 минут перенестись в 21-ый регион России и прогуляться по его знаменитым местам надев VR-шлем.

В трехмерном мире «оживет» богатырь чувашского эпоса Улып и расскажет легенду о пяти сыновьях хана Кубрата и основных вехах становления Чувашии. Гостям предложат сыграть в игру с участием героя, которая содержит в себе 25 увлекательных историй. А викторина «Книга моих путешествий» предлагает уникальную возможность выиграть путевку в Чувашию, ответив правильно на 16 вопросов. Туром по маршруту «Великий Волжский путь» наградят победителей игры «Открой бизнес в Чувашии», сообщает госпаблик Минэкономразвития Чувашии. Количество участников бизнес-тура ограничено.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проработает с 4 ноября по 12 апреля. День Чувашской Республики в рамках выставки состоится 1 декабря.

Оксана Казакова