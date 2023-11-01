Волшебная тухъя и открытка на память…

Обойти всю страну на выставке «Россия» можно за несколько часов

Мультимедийные презентации, «оживающие» экспозиции, роботы и голограммы, виртуальные квесты и путешествия, высокие технологии и традиции… Такого грандиозного действа, как на Международной выставке «Россия», на ВДНХ в Москве, пожалуй, еще не было. Эксперты сопоставляют масштабы форума со всемирными Экспо. Каждый павильон тут удивляет и восхищает, а 75-й, где все регионы России как на ладони, посетители уже назвали огромным гостеприимным домом — вот где действительно испытываешь гордость за страну…

ВСТРЕЧАЕТ ВЫШИТАЯ КАРТА

Как и рассказывала «СЧ», открытие выставки «Россия» состоялось в День народного единства. Первых гостей у входа на ВДНХ встречал утренний молодежный флешмоб на фоне одного из главных арт-объектов выставки — цифровой анимированной копии Вышитой карты России. На электронном панно уже знакомые нам орнаменты и узоры словно ожили и заиграли яркими красками. Сам же рукотворный шедевр стал украшением 75-го павильона «Регионы».

А чуть позже корреспонденты федеральных СМИ в своих репортажах расскажут об уникальном проекте родом из Чувашии, «где на одном полотне, лоскуток к лоскутку, переплетены культуры всех народов страны».

Ну а на выставке подробнее о проекте рассказала руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова. Кроме того, на площадке нашей республики прошла презентация электронной версии книги-альбома «Вышитая Россия: нити общей судьбы» — своеобразной летописи одноименного всероссийского фестиваля, что прошел в августе этого года в Чебоксарах.

«И Вышитая карта России, и книга, которую презентовала Чувашия на международной выставке, — это проекты, сплетающие нити общей судьбы народов нашей страны, направленные как на сохранение российской нации в целом, так и ценностей, традиций каждого народа. А разве не это главный посыл самой выставки «Россия», — поделилась впечатлениями одна из первых посетителей стенда Чувашии директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

ОСТРОВОК МАЛОЙ РОДИНЫ

В открытии стенда нашего региона приняли участие депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, вице-премьеры Чувашии — руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов и полномочный представитель региона при Президенте России Алексей Ладыков, председатель Федеральной автономии чувашей России Николай Гаврилов и многие другие гости, приглашенные на нашу экспозиционную площадку.

ТАМАРА ПУРТОВА, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова: «Здорово, что выставка «Россия» предоставляет возможность всем гостям познакомиться с проектом «Вышитая Россия», приобщиться к традициям народов страны. На площадке Чувашской Республики каждый найдет частичку души своего родного края».

Глава Чувашии Олег Николаев на форуме не присутствовал, но связался с коллегами по видеосвязи и поздравил как с Днем народного единства, так и с открытием выставки, на которой достойное место заняла и наша республика, готовая поведать россиянам, чем она так уникальна и богата.

Как рассказала потом в своем телеграм-канале Алла Салаева, интерес к нашему региону был действительно высокий. Посетители выставки участвовали в викторинах, в VR-очках «прогуливались» по волшебному лесу «Сувар», где рядом расположился четырехсотлетний дуб «Киреметь». Многие, по словам депутата, уроженцы Чувашии.

Одна семья, например, узнав из соцсетей Салаевой о том, что островок малой родины развернулся на ВДНХ, поспешила его навестить. «Гостей встретили с радушием! Угостили детишек конфетами, подарили сувениры с национальным колоритом. Друзья, ждем всех в гости!» — пригласила депутат и других своих подписчиков узнать Россию и открыть для себя Чувашию.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 448 тыс. человек посетили выставку «Россия» за первые три дня. На сегодня, это рекордные показатели для ВДНХ. Однако если павильон «Регионы» еще можно обойти за несколько часов, то осмотреть и изучить все 70 локаций, расположенных на 90 тыс. кв. метрах, за один день, конечно, невозможно. Чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с достижениями страны, выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

РЕСПУБЛИКА СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ

Заглянул на нашу экспозиционную площадку и первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Высокого гостя у стенда Чувашии встречала голограмма чувашского просветителя Ивана Яковлева. Между прочим, в создании «холобокса» принимали участие сотрудники Национальной библиотеки, владеющие самой полной информацией о великом чувашском просветителе. Виртуальный ученый готов был поговорить на любые темы и ответить на самые неожиданные вопросы, в том числе и о том, как развивать экономику России.

Дмитрий Краснов и Алексей Ладыков рассказали Андрею Белоусову об особенностях и достижениях республики, изложили программу выставочной презентации. Первый вице-премьер высоко оценил уровень подготовки и организации экспозиции.

Многие посетители подолгу останавливались возле Вышитой карты, разыскивая очертания своей малой родины. Представители более 20 регионов получили эксклюзивные открытки с изображением своего вышитого лоскутка. Памятные карточки были специально напечатаны для выставки-форума «Россия».

Был замечен у стенда Чувашии и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. В подарок актер получил открытку «Чувашия — это космос». Как наверняка помнят поклонники когда-то популярного сериала «Бригада», со словом «космос» у героя одного из самых востребованных актеров российского кинематографа были особые отношения.

По словам организаторов нашей экспозиции, приятно было получать положительные отклики и от простых граждан. Так, ценительницу всего аутентичного москвичку Елену сразу привлекла у стенда Чувашии наша великолепная тухъя. Каков же был ее восторг, когда она узнала, что под всей этой красотой еще и скрываются высокие технологии, которые могут сиюминутно отправить тебя в виртуальное путешествие.

«Это просто красота, у вас прекрасная столица, природа, этнопарки… Хочется поехать в Чувашию и увидеть все это своими глазами», — призналась Елена.

К СЛОВУ

Пели хором, угощали сладостями

Одним из центральных событий первого дня выставки стало представление «Портал в будущее», в котором приняли участие известные российские артисты. Выступил на концерте и «Хор первых» из 1300 детей, которые приехали в столицу из разных регионов страны, чтобы спеть на одной сцене. Вместе с певцом SHAMANом ребята исполнили хит «Я русский» и гимн России. В числе юных хористов были и школьники из Чувашии.

Состоялось на ВДНХ и открытие Дома российской кухни — павильона, где представлены кулинарные достижения регионов. В программе самой вкусной площадки выставки: мастер-классы, презентации блюд, дегустации. Кстати, продукция чувашской фабрики АО «АККОНД» многим пришлась по вкусу. Посетители даже интересовались, где в Москве можно купить чувашскую продукцию.

Кстати, за программой и самыми свежими новостями форума лучше следить на сайте выставки «РОССИЯ» и в телеграм-канале «Чувашия благодарит».