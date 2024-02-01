Снятый на Донбассе сериал покажут в День защитника Отечества

«Обстановка, звуки взрывов… — все как в жизни»

Как события специальной военной операции воспринимаются молодым поколением, на какие жизненно важные решения они подвигают близких друг другу людей, оказавшихся по разные стороны баррикад? Об этом новый фильм про СВО, премьера которого совсем скоро состоится на телеэкранах.

Режиссером художественной картины «20/22», основанной на реальных событиях, является 39-летний Андрей Симонов. Как говорится в инфосправке к фильму, съемки проходили в Мариуполе весной 2023 года. В объектив камер попали ужасающие кадры последствий боевых действий в городе, изменивших его до неузнаваемости. К слову, о том, какой урон был нанесен жилым кварталам ударами ВСУ в первые месяцы спецоперации и как эти улицы и дома сейчас восстанавливаются силами людей из разных регионов страны, «СЧ» рассказывала в материале «Как живешь, Мариуполь?» в номере от 1 февраля 2024 года. Также съемки киноленты проходили в Москве, Подмосковье и Ростовской области.

Главные герои — студенты Алиса (Дарья Кукарских) и Данила (Аристарх Венес). В жизнь молодых людей вклиниваются события первых месяцев специальной военной операции, и их взгляды становятся противоположными. Данила, руководствуясь убеждениями, едет добровольцем на Донбасс. Алиса не согласна с решением суженого, она узнает о бомбежках в Киеве от украинских друзей и выступает против спецоперации. Но когда Данила перестает выходить на связь, девушка сама едет в зону боевых действий на поиски любимого.

Главные и эпизодические роли в четырехсерийной картине исполняют молодые и талантливые актеры, уже заявившие о себе в российском кино. Аристарх Венес известен по фильмам «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Закон каменных джунглей». Лучшие работы Дарьи Кухарских — в проектах «Книжная девочка», «Праведник», «Вертинский». Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприна и Семен Пегов, сыгравшие самих себя. Оба репортера работают на Донбассе с первых дней спецоперации.

Предпремьерный показ картины состоится 22 февраля в Москве. А 23 февраля первые две серии смогут увидеть зрители Первого канала и пользователи онлайн-платформы 1TV. Третью и заключительную четвертую серии покажут на следующий день.

КСТАТИ

Как писала «Российская газета», во время съемок Глава ДНР Денис Пушилин посещал съемочную площадку, о чем сообщал в своем телеграм-канале весной 2023 года. «Обстановка, звуки взрывов, вид блокпоста с флагом ДНР, внешний облик бойцов — все как в жизни, надеюсь, и фильм будет жизненный», — поделился он тогда впечатлениями.