На выставке «Россия» выступит Чувашский государственный театр оперы и балета

30 января Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга Опера» выступит на Международной выставке-форуме «Россия». Событие пройдёт в рамках отраслевого дня — Дня культуры.

Театр представит Чувашию яркой и оригинальной концертной программой номеров из национальных и премьерных спектаклей. Артисты театра исполнят таинственное и проникновенное адажио из балета Андрея Галкина «Дорога лебедей». Он был создан на основе народных сказок и красивых древних легенд чувашского эпоса. За красоту постановки и исполнения балет называют чувашским «Лебединым озером».

Также гостям экспозиции Чувашии покажут эффектный и интригующий фрагмент цифровой космической оперы Рустама Сагдиева «Главный вопрос». Это уникальный и современный проект, впервые реализованный на музыкальной театральной сцене. Костюмы и декорации оперы сгенерированы с помощью нейросети. В ходе мероприятия приветствовать всех будет робот-артист — участник космической оперы.

«Для нас большая радость принять участие в таком масштабном форуме и представлять республику уникальной программой. Приглашаем посетителей Международной выставки-форума «Россия» посетить стенд Чувашии 30 января», — отметил художественный руководитель, исполняющий обязанности директора театра Андрей Попов.

Пресс-служба экспозиции Чувашской Республики на ВДНХ