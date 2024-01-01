Республика запускает «культурный марафон»

У стенда Чувашии в 75-м павильоне ВДНХ — очередное обновление. Если в преддверии Нового года и в праздничные дни на площадке республики главенствовала сфера образования, то с 10 января на «пост» заступает Министерство культуры Чувашии, которое раскроет творческий потенциал региона. Как рассказала руководитель ведомства Светлана Каликова, в течение трех недель гостей площадки ждет марафон культурных событий. Запланированы мастер-классы по чувашской вышивке и танцам, созданию элементов народного костюма, кукловождению и гриму, выступления артистов, обрядовые интерактивы, музыкальный баттл на свистульках и поэтическое состязание, показы мод и многое другое. Заполнять площадку разными активностями будут ведущие учреждения культуры республики — музеи, театры и библиотеки.