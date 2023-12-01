Минобразования Чувашии презентовало свою экспозицию на ВДНХ

Министерство образования Чувашской Республики презентовало свою экспозицию на стенде региона на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. Старт мероприятиям дал глава ведомства Дмитрий Захаров. Поддержать запуск приехали депутаты Государственной Думы Алла Салаева и Анатолий Аксаков. Они провели встречи с учащимися вузов, колледжей и школ. Причём как с ребятами непосредственно из Чувашии, так и из других регионов России.

«Министерство образования подготовило в преддверии Нового года и в связи с тем, что будут рождественские мероприятия, насыщенную программу мастер-классов. Помимо этого, мы делаем акцент на специфике нашего региона, потому что Чувашская Республика – многонациональный, многоконфессиональный регион в составе Российской Федерации. Мы хотим показать, насколько самобытно развивается наши культура и язык и как дружно мы живём», – сказал Дмитрий Захаров.

Член Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева вместе с министром образования Чувашии провели «Классную встречу» со студентами-отличниками республиканской системы СПО. В ходе беседы ребята задавали вопросы, касающиеся выбора профессии, будущего отечественной системы образования, а также ключевых качеств истинного лидера.

По мнению Аллы Салаевой, ключевое качество лидера – человека, который хочет строить карьеру и выходить на руководящие должности, – это ответственность. За свои решения, за свою команду, за людей, которые доверились лидеру.

«Это чувство ответственности нужно воспитывать в себе. Если вы хотите стать депутатом, министром, руководителем крупного предприятия, главным врачом больницы, главное качество, которое нужно в себе воспитать, чтобы судьба вывела тебя наверх, это ответственность. Тогда люди встанут рядом и поддержат. Проголосуют», – сказала Алла Салаева.

Помимо этого, студенты подробно расспросили её и министра о том, как каждый из них строил свой профессиональный путь в политике. В финале встречи ребята также затронули тему эмоционального выгорания и практических способов борьбы с подобным состоянием.

Коллега Аллы Салаевой по Государственной Думе Анатолий Аксаков провёл на стенде Чувашии «Разговоры о важном». Вместе с обучающимися Красночетайского и Красноармейского муниципальных округов республики событие посетили также школьники из Сахалинской области.

Ребята активно участвовали в беседе и не стеснялись задавать вопросы на самые разные темы. Они расспрашивали депутата об отношении к искусственному интеллекту, о сути и значении цифрового рубля, о том, как строится путь от идеи до реализации того или иного проекта, а также о событиях и людях, сформировавших характер политика.

«Для меня в своё время тоже было полезно, когда я встречался со старшими людьми, кто делился своим опытом. Я особенно благодарен своей первой учительнице в первом классе, которая как раз мне и вселяла веру в себя. Так что очень важно, чтобы разные поколения общались искренне, не играли. Обсуждали, как решать проблемы, отвечать на какие-то вопросы», – подвёл итоги встречи Анатолий Аксаков.

Завершением деловой активности на стенде Чувашии в день начала работы экспозиции Министерства образования стало подписание соглашения с АО «Издательство «Просвещение». Его основная цель – издание обучающих материалов по региональной истории для 5-7 классов.

«Сегодня мы совершили очередной шаг в написании учебников. Следующий учебник ляжет на стол учеников уже 1 сентября 2024 года и будет посвящён региональной истории Чувашской Республики. Это очень важная составляющая, где рассказывается о материальной и духовной культуре народов, населяющих Чувашию, об истории их возникновения, об онтогенезе средневекового периода развития Чувашского края и о его вхождении в состав Русского государства. Дальнейшее развитие уже в составе Российской империи, СССР и Российской Федерации является важнейшими составными точками в развитии братских народов, а также дружеских взаимососедских отношений, которыми гордится Чувашская Республика», – сказал Дмитрий Захаров.

Ранее Минобразования Чувашии уже сотрудничало с АО «Издательство «Просвещение». Тогда был реализован проект по написанию линейки учебников для изучения чувашского языка. Над этим работали педагоги республики вместе с редакторами издательства. Как отметил Захаров, линейка учебников оказалась востребована, и сегодня изучение чувашского языка в школах региона идёт именно по ней.

Экспозиция Министерства образования Чувашии будет работать на стенде региона на ВДНХ три недели. В этот период запланировано проведение ряда встреч представителей образовательных учреждений региона – от школ до институтов – со студентами разных вузов, земляками и просто гостями экспозиции. В число приглашённых спикеров также войдут политики и общественные деятели. Помимо этого, представители образовательных учреждений из разных городов и муниципалитетов Чувашии совместно с командой волонтёров ежедневно будут вести разнообразные мастер-классы.