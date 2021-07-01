Чтобы школа прослужила еще двадцать лет…

Министры проверили, как идет ремонт в образовательных учреждениях. Есть вопросы.

Пока дети отдыхают на каникулах, образовательные учреждения республики не простаивают без дела — к сентябрю здания и окружающую их территорию нужно успеть привести в порядок. Особенно не до отдыха сейчас 42 школам, 28 детсадам и двум лагерям республики, где, по данным Минобразования республики, ведется полномасштабный капитальный ремонт. Как продвигается работа на объектах, не отстают ли от графика подрядчики, проверили на днях руководители региональных министерств.

Напомним, свыше 250 школ и детсадов, имеющих износ более 50%, запланировано комплексно отремонтировать в Чувашии в ближайшие пять лет. Такую задачу поставил руководитель республики в своем послании Госсовету Чувашии. Причем речь идет не о точечном подходе — ремонте крыши или замене окон, как это большей частью практиковалось раньше, учреждения ждет масштабная модернизация.

В Чебоксарах, например, в этом году намечено комплексно модернизировать семь школ. В двух из них на днях побывали первый заместитель председателя правительства Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков и вице-премьер — руководитель Минобразования республики Алла Салаева. И не просто прошлись по коридорам ремонтирующихся зданий, но и обсудили ряд серьезных вопросов. Подробнее на них остановился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, встретивший руководителей министерств на стройплощадке 27 школы, которую сам когда-то окончил…

Неучтенные «сюрпризы»

Но для начала с учреждением познакомила директор Людмила Жукова. Школе уже более 52 лет. И, конечно, за это время и само здание, и все инженерные коммуникации порядком обветшали. А потому, когда стало известно, что школа будет комплексно модернизирована, руководство учреждения восприняло новость с большим энтузиазмом.

Впрочем, школа начала готовиться к ремонту еще в 2019 году, именно тогда была составлена проектно-сметная документация. В 2020 году из-за пандемии образовательное учреждение не вошло в список претендентов на капремонт, а потому работы начались только нынче.

К ремонту строители приступили 18 мая, так что местным школьникам, можно сказать, повезло: каникулы для них начались раньше. Сейчас в здании почти завершены демонтажные работы, прокладываются стояки системы отопления, обустраивается вентиляция, ремонтируется крыша, в будущих классах красят стены и потолки, меняют окна и двери…

Но, как заметил Алексей Ладыков, когда капремонт такого масштабного уровня делают впервые за 40-50 лет, возникает ряд неучтенных моментов. Уже в процессе работ вскрылись проблемы с полом на цокольном этаже (помещения перешли «в наследство» от базировавшейся здесь ранее школы искусств). Когда демонтировали полы, под ними оказалась просто земля, а значит, теперь требуется стяжка, что не учтено проектом.

Проблемы возникли и при обследовании внутреннего двора школы, где постоянно стали скапливаться лужи. К тому же рядом пролегают грунтовые воды, и цокольному этажу грозит постоянная борьба с влажностью и плесенью. А ведь сюда школа намерена переместить свои вспомогательные службы: библиотеку, кабинеты социальных педагогов, психологов, логопедов и дефектологов. Словом, не обойтись тут и без обустройства хорошей дренажной системы, что опять же не предусмотрено в проекте. Головной болью стало и резкое повышение цен на стройматериалы в этом году, посетовала директор 27-й школы, а потому уложиться в смету сейчас просто не представляется возможным. На решение возникших в ходе ремонта проблем, по ее мнению, понадобится еще не один миллион рублей.

Есть и другие «сюрпризы». «Когда еще только разрабатывался проект капремонта 27-й школы, для отделки фасада закладывался один материал, а нынче по новым противопожарным требованиям его использовать уже нельзя, пришлось закупить новый, а это снова время и деньги», — рассказал о трудностях директор ОО «СК «Глобус» Иван Иванов.

На следующем объекте, в школе № 30, которую также ремонтирует этот подрядчик, возникли проблемы с ремонтом центрального входа. Когда строители демонтировали крыльцо, оказалось, что под ним нет никакого фундамента, поэтому оно со временем и просело, а через пару лет и вовсе могло развалиться. Тут, по словам подрядчика, уже понадобятся конструктивные решения, которые также потребуют дополнительных затрат.

«Готова ли республика помочь школам?» — спросили журналисты первого вице-премьера Михаила Ноздрякова по итогам осмотра обоих объектов.

«Если мы уже взялись за модернизацию школ, то наша задача — все сделать качественно, с учетом всех требований безопасности, санитарных и противопожарных норм, чтобы дети учились в хороших условиях», — подчеркнул министр финансов. И согласился, что все необходимые работы, неучтенные проектом, безусловно, надо реализовать. «И с министерством образования республики, и с городской администрацией мы обсудили, что у нас по ряду проектов в ходе торгов возникла экономия, так что будем смотреть документы, искать варианты решений», — обнадежил он.

В целом же, говоря о важности республиканской программы, Михаил Ноздряков напомнил о том, что не так давно Президент страны Владимир Путин поручил подготовить новую Федеральную программу капитального ремонта школ, что не могло не обрадовать правительство Чувашии, которое, по сути, уже начало этот процесс и даже получило некий опыт. «Мы сами этого не знали, но нынешний год стал годом подготовки к этой масштабной программе. Надеемся, что активно в нее войдем», — заметил первый вице-премьер.

«Благодаря тому, что в Чувашии процесс уже начат, многие муниципалитеты уже приготовили свои проекты по модернизации школ, республика быстрее получит финансирование, и это позволит, возможно, гораздо быстрее привести все наши образовательные учреждения в порядок», — добавила руководитель Минобразования Алла Салаева.Она также сообщила, что каждый район республики в этом году получил примерно около 100 миллионов рублей на модернизацию объектов образования. «Работы, которые будут сделаны в рамках программы, — это гарантия спокойной работы учителей и хорошего настроения детей на следующие 20 лет», — подчеркнула министр образования.

цифра 252 образовательных учреждения отремонтируют в Чувашии в ближайшие 5 лет

Не только здание, но и благоустройство

Проинспектировали министры и ход ремонта в новочебоксарской школе № 3. Сложность здесь в том, что контракты были заключены поздно, только в конце июня, а все работы распределены между тремя подрядчиками: условно, крышу делает один, фасад — другой, внутреннюю отделку — третий. По словам исполняющего обязанности главы администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова, сроки поставлены очень сжатые — к началу учебного года все должно быть готово. К счастью, пока дополнительные работы в ходе ремонта тут «не вылезли», но увеличение объемов возможно, предупредил он.

По словам директора третьей школы Любови Обрубовой, капитальный ремонт в учреждении разделен на несколько этапов и продолжается с 2018 года. Сначала обновили всю сантехнику, систему отопления и водоснабжения, на следующий год поменяли электрику, окна. Простой случился в прошлом году из-за коронавируса, тем не менее, школа успела обновить спортзал и медицинский кабинет. А в этом году — завершающий этап, чтобы доделать все, что запланировано проектом, выделено более 31 млн рублей.

«А как же благоустройство?» — поинтересовалась Алла Салаева.

«По благоустройству у нас готов отдельный проект, но его придется перенести на следующий год, — развела руками директор. — Там уже будет предусмотрено и строительство футбольного поля, и обустройство спортивно-игровой зоны для детей и другие работы».

Тем, как будет обустроена прилегающая территория школы, а также поставками в школу новой мебели и оборудования руководитель Минобразования Чувашии интересовалась не случайно. «Мы утвердили единый стандарт для всех образовательных учреждений, куда входит не только реконструкция «скелета» здания, замена окон, полов и так далее, но и благоустройство территории. Ведь если рядом с прекрасным обновленным зданием будет разбитый асфальт, не будет уличных фонарей, ограждения, хороших спортплощадок, эффект будет уже не тот», — пояснила Алла Салаева.

И добавила, что для всех школ, которые попали в программу модернизации, также приобретается мебель для учеников младших классов. К слову, она уже поступает в учреждения, и нынешние первоклассники сядут за новые парты. Еще одно направление модернизации — это оборудование пищеблоков, что в целом поможет организовать качественное питание для школьников. «То есть, по сути, мы сегодня уходим от точечного ремонта», — акцентировала внимание вице-премьер.

Линейка для первоклассников будет

Самое главное на сегодня, подчеркнули оба министра, что процесс образования не позволяет растягивать ремонт надолго. А значит, подрядчикам нужно поторопиться. И если у новочебоксарской школы № 3 рисков по срыву сроков пока нет (несмотря на сжатый график, объемы здесь все же не столь большие), то ситуация с 27-й и 30-й чебоксарскими школами сложнее: там изначально объекты должны были быть завершены лишь к ноябрю 2021 года. Директора обеих школ заверили, что дети в любом случае начнут учиться с первого сентября.

«1 сентября мы уходим учиться во вторую смену в 29-ю школу, — сообщила о планах Людмила Жукова. — Она находится рядом, в шаговой доступности от нас. Уже сейчас мы планируем, как будет организован учебный процесс. Притом мы набираем нынче пять первых классов, и торжественную линейку для них обязательно проведем».

А вот вернутся ли в обновленные школы ученики уже после осенних каникул, еще вопрос. Задача как перед заказчиком, так и перед подрядчиком стоит непростая. Не исключено, что с учетом непредвиденных обстоятельств, возникших во время ремонта, работы могут затянуться.