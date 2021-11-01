Дмитрий Захаров назначен министром образования и молодежной политики Чувашии

С 25 сентября, напомним, Захаров исполнял обязанности министра образования, сменив на этой должности Аллу Салаеву, избранную депутатом Госдумы России.

Из досье

Дмитрий Захаров родился 20 марта 1979 года. В 2001 году окончил исторический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Работал учителем истории в чебоксарских школах № 24 и 29, был аспирантом ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, старшим научным сотрудником Чувашского государственного института гуманитарных наук, доцентом, а затем заместителем декана исторического факультета ЧГПУ. С августа 2013 года по сентябрь 2021-го работал в управлении образования администрации Чебоксар — заместителем начальника, а потом руководителем управления. Кандидат исторических наук, заслуженный работник образования Чувашской Республики, почетный работник воспитания и просвещения РФ. Награжден памятной медалью «Патриот России».