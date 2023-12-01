Африканские страны готовы стать партнерами

Экспорт республики нацелен на континентальное расширение

Поставки за рубеж в Чувашии до 2030 года планируется довести до 350 млн долларов в суммарном выражении. Это предусматривается Региональной программой развития экспорта, рассмотренной на расширенном заседании Экспортного совета при Главе республики. В работе приняла участие делегация Республики Мали.

Одна из главных задача сегодня — добиться сбалансированного развития экономики, конкретных отраслей и предприятий на основе научно-технического прогресса, чтобы обеспечить технологический суверенитет за счет взаимодействия с другими регионами России и дружественными странами. Производимая продукция, взаимно интегрируясь, будет закрывать потребности экономики и людей, сказал Олег Николаев. Один из инструментов — реализация экспортного стандарта, запущенного правительством в регионах. С его помощью можно оперативно собирать и анализировать информацию для принятия эффективных решений. И региональная программа развития экспорта направлена именно на достижение этих целей.

Председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил готовность оказать содействие Чувашии. Как отмечено, он активно взаимодействует с различными банками и другими институтами по обеспечению внешнеэкономической деятельности. В настоящее время могут возникать проблемы во взаиморасчетах, при обмене валют.

Представляя программу, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил, что 99% экспорта республики — несырьевого происхождения. А 95% объемов внешних поставок приходится на малый и средний бизнес. Продукция из Чувашии отправляется в 80 стран, половина ее — машиностроительная, четверть — химическая, 15% — АПК. Почти вся — с высокой добавленной стоимостью.

Финансовое обеспечение реализации программы развития экспорта составляет ориентировочно 5,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,2 млрд рублей. В ближайшие семь лет намечено экспортировать товаров и услуг на 350 млн долларов, сказал министр. Это на 70% выше к базовому 2020 году, в том числе в АПК — в полтора раза, в промышленности — в 1,4 раза. Численность экспортеров из предпринимательской среды планируется увеличить на четверть. Не менее чем в два с половиной раза вырастут объемы медицинских услуг на экспорт.

Министерство и профильные структуры думают над тем, как нацелить экспорт на рынки Азии и Африки, Ближнего Востока, повысить уровень компетенций участников внешнеэкономической деятельности. Для этого реализуются несколько проектов, в том числе система мер экспортной поддержки, развитие промышленного и агропромышленного экспорта, медицинских услуг.

Касаясь экспорта продукции АПК, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что объем товаров за рубеж сельскохозяйственной отрасли к 2030 году должен составить не менее 46 млн долларов. На начало декабря он достиг 37,5 млн долларов, что на 22% выше запланированного. А по мясной продукции рост на 85%, масложировой — в четыре раза к тому же прошлогоднему уровню. Наиболее популярные в экспорте — кондитерские изделия, на долю которых приходится 44%.

Делегация Республики Мали прибыла в Чувашию в рамках международной конференции «Перспективы развития образовательного и экономического сотрудничества России и Африки›. Она проводится Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова совместно с компаниями «ЭКРА», «ЧЕТРА» и «Кейсистемс›. Гости побывали на ряде предприятий, в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Были подписаны партнерские соглашения в сфере информационных технологий, энергетики, научных исследований и высшего образования, в том числе с ЧГУ. Ректор вуза рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из африканской страны. Глава Чувашии выразил уверенность в поступательном эффективном укреплении партнерских взаимоотношений.

В качестве инструмента эффективной внешнеэкономической деятельности на заседании был презентован логистический экспортный сервис для субъектов малого и среднего бизнеса в Китае. Благодаря его работе упрощается ведение операций. Глава Чувашии поручил широко информировать бизнесменов о возможностях сервиса, а также сформировать пул заинтересованных, ориентированных на экспорт предприятий.