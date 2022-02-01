Чувашия наращивает объемы экспорта

По итогам прошлого года продажи товаров и услуг иностранным партнерам выросли почти на 16%, также увеличилось количество стран, куда отправляется продукция из Чувашии.

В 2021 году объем внешнеторговой деятельности составил порядка 624 млн долларов США, из которых свыше 301 млн долларов США, или 48,3%, приходится на экспорт.

Чувашия поставляет свою продукцию в 92 государства. Безоговорочным лидером по экспорту в течение последних лет является Казахстан, в 2021 году мы отправили туда товары и услуги более чем на 114 млн долларов США. На втором месте Белоруссия — поставки составили свыше 44 млн долларов США. Третья страна, куда больше всего экспортирует Чувашия, — Китай, туда отгрузили товары на сумму почти 17 млн долларов США.

Также наша республика активно вывозит продукцию местных производителей в Узбекистан, Польшу, Литву, Молдову, США, Украину, Кыргызстан. В числе партнеров есть даже такие экзотические страны, как Ангола, Коста-Рика, Гана, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Мали, Новая Каледония, Виргинские острова, Зимбабве.

Наибольшим спросом пользуется химическая продукция (в частности, удобрения), продукция машиностроения, электротехника, продукты питания, изделия из древесины.

И если раньше отправляли за границу в основном крупные предприятия, то теперь в процесс энергично включился малый и средний бизнес. Пока доля МСП в экспорте не так велика, но она растет с каждым годом. Это связано с тем, что с 2019 года в России реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт», благодаря которому предприниматели могут претендовать на господдержку.

Страны, куда отправляет продукцию Чувашия: Казахстан 114,1 млн

Белоруссия 44,3 млн

Китай 16,7 млн

Узбекистан 12,8 млн

Польша 12,1 млн

Литва 10,3 млн

Молдова 9,5 млн

США 8,6 млн

Украина 7,5 млн

Кыргызстан 7,0 млн

Чехия 5,9 млн

Германия 5,2 млн

«У нас есть Центр экспортной поддержки, который радует динамикой своей деятельности за последние год-полтора. И как раз результат этой работы — мы и фиксируем, что ежегодно, прежде всего, по агропромышленному направлению у нас растет экспорт продукции», — отметили Глава Чувашии, выступая с отчетом о деятельности республиканского Кабмина Чувашии за прошлый год.

Так, в 2021 году Центр экспортной поддержки оказал содействие 402 предпринимателям и организациям Чувашии, из которых 48 МСП заключили 125 экспортных контрактов на общую сумму более 20 млн долларов США..

О том, что ЦЭП работает и помогает предпринимателям сделать первые шаги для выхода на зарубежные рынки, также свидетельствует рейтинг региональных центров поддержки экспорта по итогам 2021 года. Наш институт поддержки бизнеса за прошедший год улучшил свои позиции сразу на 18 пунктов, поднявшись на 33 место с 51-го, обойдя такие экономически развитые регионы как Нижегородская, Волгоградская области, Красноярский край и другие.

Рейтинг подготовил Российский экспортный центр, при оценке учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, а также другие факторы.

Вместе с тем Олег Николаев поставил задачу и дальше развивать существующие формы поддержки предпринимателей. В частности, помогать участвовать им в международных выставках, находить зарубежных партнеров. И по мнению Главы республики, наибольшего эффекта господдержка может достичь за счет синхронизации деятельности правительства и ведущих предприятий региона.

Ольга Иванова