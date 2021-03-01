СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ

заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства

«По итогам второго месяца 2021 года экспорт продукции АПК Чувашской Республики составил 2,77 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличены поставки куриных лапок и крыльев в Китай в 4,6 раз, пшеницы и меслина — в 5 раз, семян льна — в 2,6 раза, шишек хмеля — в 10,2 раза. За границу отправлены зерновые, мясная и молочная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Растущие объемы агроэкспорта подтверждают качество продукции чувашского агропрома. Что важно, растет не просто экспорт, увеличивается доля несырьевого экспорта. Доля переработанной продукции в структуре экспорта продукции АПК республики составляет 87%, для сравнения — в среднем по России 39%».