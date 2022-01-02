Казахстан — стратегический партнер Чувашии

В Чувашии внимательно наблюдают за событиями, которые сейчас происходят в Казахстане. С этой восточной страной у нас налажены давние экономические связи — в списке торговых партнеров республики она занимает второе место по товарообороту. В 2021 году объем торговли с Казахстаном превысил 100 миллионов долларов США, причем на 20% увеличилась доля экспорта.

«Из Чувашии в Казахстан наши предприятия поставляют электрооборудование, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику, мебель. Конечно же, мы рассчитываем, что торговые отношения с Казахстаном будут только улучшаться, — отметил заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов. — В этом году чувашские предприятия намерены принять участие в выставках, проводимых в этой стране. Бизнес-миссии организует Центр экспортной поддержки Чувашии. В конце января планируется проведение реверсного визита энергетических предприятий Республики Казахстан в Чувашскую Республику. Это даст возможность наладить новые контакты».

В 2022 году ожидается выход на казахский рынок чувашских предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов. Чувашская сторона рассчитывает, что торгово-экономические связи с Казахстаном удастся еще больше укрепить.

Дмитрий Ковалев