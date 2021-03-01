В Чувашии наградили лучших экспортеров

Победителями республиканского конкурса «Лучший экспортер Чувашии» стали полтора десятка компаний. Одному из бизнесменов вручили сразу две награды – в номинации «Прорыв года» и диплом 1 степени в сфере агропромышленного комплекса.

По словам Главы Чувашии, ключевая роль в росте экспортных поставок отведена системе государственной поддержки, которая должна быть гибкой.

«Здорово, что чувашская продукция признана покупателями других стран. Ориентированность на экспорт наших производственных площадок даёт возможность нам конкурировать на внутреннем рынке и покорять рынки внешние. Мы готовы постоянно менять систему государственной поддержки, чтобы она была более эффективной, удобной и доступной для всех вас, чтобы вы организовывали новые производства, создавали новые рабочие места и новые продукты, которые будут завоевывать новые рынки. Если мы будем ставить перед собой такие амбициозные задачи, Чувашская Республика будет занимать достойное место в глобальной производственной цепочке» — отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии добавил, что высокий темп роста экспортных поставок показали предприятия агропромышленного комплекса.

«В общем объёме экспорта доля обработанной продукции, которая имеет добавленную стоимость, составляет большую часть. Также растёт доля субъектов малого и среднего предпринимательства. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул руководитель региона.

В 2020 году внешнеторговый оборот Чувашской Республики составил почти 539 млн долларов США. Из этой суммы почти 46 % продаж приходится на экспорт.