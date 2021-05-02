Для аграриев Чувашии откроется испанский рынок

Возможность выхода чувашских сельхозпроизводителей на платформу «Электронная биржа продуктов Испании» обсудили на этой неделе на круглом столе с участием Почетного консула Королевства Испания в Приволжском федеральном округе Альберто Собрино Эспиноса.

В диалоге о выстраивании взаимовыгодных партнерских отношений бизнес-сообществ Чувашии и Испании участвовали руководитель Центра экспортной поддержки Чувашии Григорий Данилов и руководитель отделения в Чебоксарах Представительства МИД России в Нижнем Новгороде Александр Погодейкин.

Выход на испанский рынок с помощью электронной биржи, возможно, заинтересует многих сельхозпроизводителей. Сами же испанцы готовы поставлять в Чувашию высокотехнологичное оборудование по переработке сельхозпродукции, а также рассмотреть с республиканскими властями свое участие в инфраструктурных проектах по строительству дорог, мостов, очистных сооружений, а также перерабатывающих предприятий под ключ.

По мнению Григория Данилова, пока сотрудничество Чувашии с Испанией находится больше в плоскости импорта — сейчас он более чем в четыре раза превышает экспорт.

«Подобные встречи, — отметил руководитель Центра экспортной поддержки Чувашии, — призваны помочь местным экспортерам изыскать новые каналы поставок своей продукции за рубеж, а также реализовывать совместные проекты».