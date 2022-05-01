Джанита Лиянаге, чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России

«65 лет дипломатических отношений отмечают в этом году Россия и Шри-Ланка. Но наши отношения всегда носили дружественный характер, им намного больше, чем 65 лет. В трудные для нашей страны времена Россия всегда приходила на помощь, оказывала поддержку. Мы никогда не были друг против друга. Думаю, мой визит поможет еще больше упрочить эти отношения. Отмечу, что Чувашия — богатый регион с интересным потенциалом. Есть хорошие возможности для развития двустороннего партнерства во многих областях, много точек соприкосновения, чтобы с вашей стороной установить отношения, в том числе в экономике, образовании, здравоохранении».