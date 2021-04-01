Матрешка из Чувашии уехала в Корею

Новым местом ее прописки станет Музей матрешки при Русском культурно-образовательном центре «Пушкинский дом» в Сеуле.

Этот центр был создан в 2002 году для развития культурного обмена между Южной Кореей и Россией и обучения всех желающих русскому языку. Как сообщают в Минэкономразвития республики, автор игрушки — чувашская ремесленница Людмила Васильева. Состоит матрешка из восьми кукол, каждая из них одета в уникальный наряд с чувашскими узорами.

В Южную Корею матрешку отправили дипломатической почтой по линии Ассоциации международного сотрудничества. Партнерами проекта помимо Минэкономразвития стали Центр «Мой бизнес» и республиканский Центр экспортной поддержки.