В заседании Экспортного совета при Главе Чувашии участвовала делегация Республики Мали

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Экспорт Чувашии в долгосрочной перспективе

Заседание  Экспортного совета при Главе республики прошло в международном формате —  в нем участвовала делегация Республики Мали.

Приветствуя собрание, Олег Николаев отметил, что за время работы совета реализован экспортный стандарт внешнеэкономической деятельности региона.  Экспортная команда прошла соответствующее обучение и защитила направления внешних поставок. Выступил также  председатель Комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил региональную программу развития экспорта Чувашии до 2030 года. К этому сроку объем экспортных поставок республики должен вырасти до 325 млн долларов. На сегодня 99% экспортируемой продукции – несырьевого  производства. 

Гости из Мали в ходе своего визита в республику побывали  на ряде предприятий,  интересовались перспективами налаживания деловых связей. А с Чувашским госуниверситетом, где обучаются студенты из Африки,  заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом рассказал ректор вуза Андрей Александров.

Опубликовано: 15 декабря 2023 г.


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