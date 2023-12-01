В заседании Экспортного совета при Главе Чувашии участвовала делегация Республики Мали

Экспорт Чувашии в долгосрочной перспективе

Заседание Экспортного совета при Главе республики прошло в международном формате — в нем участвовала делегация Республики Мали.

Приветствуя собрание, Олег Николаев отметил, что за время работы совета реализован экспортный стандарт внешнеэкономической деятельности региона. Экспортная команда прошла соответствующее обучение и защитила направления внешних поставок. Выступил также председатель Комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил региональную программу развития экспорта Чувашии до 2030 года. К этому сроку объем экспортных поставок республики должен вырасти до 325 млн долларов. На сегодня 99% экспортируемой продукции – несырьевого производства.

Гости из Мали в ходе своего визита в республику побывали на ряде предприятий, интересовались перспективами налаживания деловых связей. А с Чувашским госуниверситетом, где обучаются студенты из Африки, заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом рассказал ректор вуза Андрей Александров.