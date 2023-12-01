Нападающие «Химика-Августа» сыграют против звезд российского футбола

Не успели футбольные болельщики соскучиться по любимой игре (на этой неделе отечественные чемпионаты окончательно ушли на зимний перерыв), как уже 16 декабря на «Live Арене» в Сколково пройдет матч звезд Кубка России между сборными «Пути РПЛ» и «Пути Регионов». В потрясающем спортивном шоу примут участие нападающие вурнарского «Химика-Августа» Роман Шалин и Александр Давыденко.

Напомним, что в нынешнем сезоне «химики» добрались до третьего раунда «Пути Регионов». Подопечные Александра Ешкина только в серии пенальти уступили подмосковному «Леон Сатурну», которым руководит Роман Широков, в недавнем прошлом обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита».

На матче звезд в сборной «Пути Регионов» Роман Шалин и Александр Давыденко сразятся на площадке в формате 5 на 5 против лидеров команд Российской премьер-лиги, среди которых Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков («ЦСКА»), Наир Тикнизян («Локомотив»). Изначально в матче звезд планировалось участие голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, но он не сыграет из-за болезни. Главным тренером сборной «Пути Регионов» по итогам голосования болельщиков был выбран наставник медиакоманды «2DROTS» Дмитрий Кузнецов (тренер «Химика-Августа» Александр Ешкин занял в опросе третье место. — Прим. ред.). А «Пути РПЛ» возглавит некогда популярный футболист Александр Мостовой.

Помимо шоу-матча у вурнарцев появится возможность попробовать силы в самобытных футбольных челленджах: «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл».