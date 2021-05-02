Юрий Борзаковский забил победный мяч в матче ветеранов чувашского футбола

Как Усэйн Болт

В Чебоксарах недавно побывал именитый отечественный бегун, ныне — главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. «Ну и удивили! — скажете вы. — В Чебоксарах он был раз сто, сами же и писали». И то верно. Однако на этот раз визит Борзаковского к нам носил нестандартный для него характер. Сейчас он оказался здесь для того, чтобы …поиграть в футбол.

Видимо, эта перспектива настолько зацепила самого спортсмена, что перед полетом в столицу Чувашии он запечатлел (а потом фото выложил в соцсети) себя в салоне самолета. А после, уже на земле, сфотографировал и здание столь родного для нас чебоксарского аэропорта имени А.Г. Николаева. Надеюсь, служба авиационной безопасности не слишком возражала.

А потом олимпийский чемпион 2004 года в беге вышел на обновленный газон поля стадиона «Олимпийский» сыграть за команду ветеранов чебоксарской «Волги». Ей противостоял новочебоксарский «Комплект21». Игра предшествовала матчу за Суперкубок Чувашии между чебоксарским «Спартаком» и командой «Шумерля-ШЗСА».

В битве ветеранов сильнее оказалась «Волга», и весомый вклад в ее победу внес Борзаковский. Именно он при счете 1:0 нанес точный удар по уже пустым воротам «Комплекта21», хладнокровно (как говорится в репортаже Федерации футбола Чувашии) разобравшись сначала с защитником, затем — с вратарем. «Волга» победила 3:1. Выходит, гол Борзаковского стал победным.

В общем, Борзаковский явно идет по стопам знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта. Или наоборот? Как мне сказали во Всероссийской федерации легкой атлетики, Юрий часто играет в футбол. А уж он старше Болта.

Болт, завершив карьеру бегуна, протестировал себя в профессиональном футболе, о любви к этому виду спорта он говорил с завидным постоянством. Сыграть в официальных турнирах за «Манчестер Юнайтед», за который он болеет, было бы слишком, а вот за австралийский «Сентрал Кост Маринерс» — вполне. Болт играл (но вскоре ушел и из футбола) результативно, забил в ворота соперников несколько мячей. Интересно, как реагировали их вратари: «Мне забил сам Усэйн Болт, горжусь!» или «Ну вот, мне забил не профессиональный футболист, а какой-то легкоатлет, стыдно…»

Футбол объединяет, в него кто только не играет. И известные атлеты из других видов спорта — тоже. Так, в прощальном матче футболиста Егора Титова в 2012 году на поле выходили теннисисты Марат Сафин и Евгений Кафельников, хоккеист Илья Ковальчук. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий буквально в эти дни рассказал, что играл в футбол с действующим обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. А теперь им предстоит сразиться уже за доской в матче за звание чемпиона мира.

Играют в футбол и артисты. Уже десятилетия существует команда «Старко», в которую входят звезды российского шоу-бизнеса…

Фото sun9-1.userapi.com

«Футбольная форма Юрию Борзаковскому (номер 18) явно к лицу».