Футбольный матч завершился с теннисным счетом

Яркая игра с обилием голов

На днях состоялись матчи шестого тура чемпионата Чувашии по футболу. В Чебоксарах столичный «Спартак» пытался навязать борьбу клубу «БоМиК» из Цивильска.

Еще до начала игры фаворитом матча считались гости. Все-таки основной костяк состава «Спартака» задействован сразу в двух турнирах — в первенстве и кубке МФС «Приволжье». А матчи чемпионата Чувашии отдаются на откуп подрастающему поколению для набора опыта и игровых навыков. В свою очередь, у цивильского «БоМиКа» также сложный календарь — подопечные Юрия Евлампьева борются за выход в плей-офф кубка МФС «Приволжье», и решающий матч их ожидает 4 августа с ижевским «Зенитом», но в первенстве команда не заявлена. Таким образом, у тренерского штаба цивилян оставалась возможность ротации состава в играх чемпионата Чувашии. Кстати, команды уже проводили друг с другом матч в первом круге — тогда «БоМиК» у себя дома разгромно победил 5:1.

Обстановка перед игрой на стадионе не была праздничной. Зрители, которые пришли на игру, в основном поддерживали своих родственников и знакомых на футбольном поле. Конечно, присутствовали болельщики, которые уже давно не ходили на футбол, и у них появилось желание вспомнить забытые ощущения от любимой игры с мячом. Также молодые футболисты из других команд Чувашии, сидя на трибунах, примечали для себя интересные детали игрового процесса.

«Я очень часто хожу на футбол, поддерживаю своих родственников и друзей, — рассказала болельщица Надежда Попова. — Плохо, что болельщиков не так много, но ребята играют, стараются».

В назначенное время футболисты и болельщики не услышали стартового свистка главного арбитра встречи Максима Кадушкина — не все службы были готовы к началу матча. В итоге свисток прозвучал с задержкой на 15 минут — игра стартовала.

Футболисты с удовольствием передвигались на качественном искусственном футбольном поле стадиона «Спартак». Уже на первых минутах у красно-белых возникли проблемы — после неуверенной игры голкипера спартаковцев Романа Черных нападающий «БоМиКа» Вадим Богородский переправил мяч в сетку ворот. В следующие 20 минут игры цивиляне владели преимуществом. Спартаковцы старались их прессинговать, но игроки «БоМиКа» не позволяли себе расслабиться. Во второй половине первого тайма счет уже вырос до крупных значений — Вадим Богородский реализовал пенальти и замкнул отличную комбинацию, которая зародилась на левом фланге атаки, а Никита Цаплин послал мяч в ближний угол ворот «Спартака». В итоге цивиляне создали себе комфортное преимущество, которое было сложно упустить.

Формально игра еще не закончилась, и после перерыва коллективы вышли на второй тайм. Спартаковцы продолжали наигрывать свою молодежь, а «БоМиК» немного ослабил хватку и ограничился двумя голами за второй тайм — дубль оформил вышедший на замену после перерыва Максим Голдабин. Финальный свисток запечатлел на табло итоговый счет 6:0.

«Игра неплохая, выложились. Ожидали, что будет более серьезное сопротивление. У них молодежь сегодня играла — 6-7 человек не было из основного состава, — подчеркнул тренер «БоМиКа» Сергей Александров. — Сегодня мы играли первым номером, атаковали. Была очень хорошая реализация моментов».

«Все сложилось так, как мы хотели. Мне обидно, что я не реализовал момент, когда дальним ударом попал в штангу. Молодые спартаковцы боролись сегодня достойно, — поделился мнением об игре капитан «БоМиКа» Евгений Галкин. — Для нас важен следующий матч в кубке Приволжья с командой из Ижевска. В связи с этим основные игроки после первого тайма заменились — тренеры дали им отдохнуть».

Если говорить о турнирном положении команд, то «Спартак» идет на последнем месте с одним баллом, а «БоМиК» располагается на третьем месте чемпионата Чувашии, имея в активе 15 очков.

Кстати

В других матчах шестого тура чемпионата Чувашии по футболу были забиты также по шесть мячей — «Химик–Август» (Вурнары) выиграл у «Локомотива» (Канаш) 6:0, а «Шумерля-ШЗСА» проиграла «Ротору» (Кугеси) со счетом 2:4.