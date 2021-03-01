Ольга Васильева: Родители не стремятся отдавать дочерей на футбол

Считают, что это только мужской вид спорта

В середине января казанский футбольный клуб «Рубин» сообщил о создании профессиональной женской команды. С первого же своего сезона она начала играть в женской суперлиге, а главным ее тренером стала уроженка Чувашии Ольга Васильева. В интервью интернет-газете «Бизнес-Онлайн» она не только поделилась планами работы, но и вспомнила свое спортивное прошлое, а также рассказала о том, какие зарплаты сейчас у женщин-футболисток и почему родители не очень хотят отдавать дочерей в этот вид спорта.

О спортивной карьере

— Я начала заниматься футболом еще в школе, в Чувашии. Учитель по физике тренировал наших мальчишек, и вскоре у нас также появилось желание играть. С девчонками мы обыгрывали этих мальчиков, поэтому попросили учителя тренировать и нас.

Затем выезжали на соревнования, крупно побеждали соседние села. Вскоре из школьной команды, она называлась «Цивилянка», меня позвали в «Волжанку». Поэтому уже в 16 лет я оказалась в профессиональной команде. У меня неплохо получалось, я была бомбардиром. Говорят, что люди рождаются с талантом, видимо, у меня был такой…

СПРАВКА «СЧ» Ольга Вениаминовна Васильева родилась 13 марта 1974 года в деревне Мунсют Цивильского района. Мастер спорта России по футболу. В 1997 году окончила Чувашский государственный педагогический институт.

В 1993 и 1994 годах — игрок сборной России по футболу. В 2006 году выступала за Азербайджан, сыграв по 90 минут против сборных Румынии, Эстонии и Болгарии и забив в ворота Эстонии два гола в течение двух минут.

Выступала за российские клубы «Волжанка», «Лада», «ЦСК ВВС», «Надежда», «Звезда-2005». 16 мая 2009 года провела последний матч в составе «Звезды-2005» на финальной игре Кубка УЕФА против немецкого «Дуйсбурга».

В 2007 году я начала выступления за пермскую «Звезду». Там прошли лучшие годы моей карьеры. Мы были чемпионами, выигрывали Кубок, выступали в Лиге чемпионов. У нас подобралась хорошая команда: опытные спортсмены, тренер Александр Григорян, который творил с нами чудеса. Это его заслуга, что команда играла на таком уровне. С ней мы доходили до финала Лиги чемпионов. Особенно запомнилась последняя финальная игра в немецком Дуйсбурге. Тогда на трибунах было около 25 тысяч человек… В России посещаемость маленькая, а тут мы попали в атмосферу, где шум, крики. Незабываемое ощущение, словами не передать. Первый матч финала проходил в Казани, поскольку арена в Перми не соответствовала европейским стандартам. Тогда мы проиграли немецкой команде 0:6. Поэтому второй матч уже ничего не решал. Все равно мы знали, что шансов практически нет, но боролись, цеплялись. В целом показали хороший уровень.

Об игре за Азербайджан

В женском футболе раньше это как-то проходило. Тогда, в 2006-м, у нас закончился сезон, предстояло два свободных месяца. И нам, пятерым спортсменкам, предложили сыграть за сборную Азербайджана. Но потом из-за этого мы столкнулись с проблемами в России. По документам у нас было двойное гражданство, и потом, выступая за пермскую «Звезду» в Лиге чемпионов, я проходила как легионер. Понятно, что это было неправильное решение, но нам хотелось играть, а за кого, где — неважно. Если бы мы знали, чем все обернется, если бы у кого-то оказался подобный опыт, никаких проблем бы не возникло. Но тогда я отнеслась к этому с легкостью. Не знала, попаду ли в «Звезду», не подумала и приняла предложение. Тем более там деньги предложили. В женском футболе нет больших денег. По сути это были копейки, но для нас — заработок.

О женском футболе

— Каков сейчас размер среднего контракта у женщин-футболистов?

— Наверное, где-то 50–70 тысяч. Максимальный, возможно, около 200–300 тысяч. Но это все в рублях, не в долларах. В США женщины выступают за то, чтобы зарплаты футболистов и футболисток были равными. Но я думаю, в России никогда к такому не придут. В любом случае здесь разный уровень игры. Да, если взять суперлигу, то зарплаты кажутся несправедливыми. Но ни в коем случае не говорю о том, что они должны быть как у мужчин. У них совсем другой уровень, есть болельщики. На мужском футболе банально зарабатывают деньги, в женском такого нет. Чтобы что-то заплатить, нужно сначала заработать…

— В каком состоянии находится женский футбол в России?

— Результаты показывают падение общего уровня. Это все идет от детско-юношеского футбола, опять же у нас не из кого выбирать. И родители не стремятся отдавать своих дочерей на футбол. Многие считают, что это мужской вид спорта, в котором по-настоящему бьются. Но как же другие виды спорта? Ребенок развивает здесь координацию, начинает работать в коллективе. Мы пытаемся это объяснять, однако срабатывает не всегда… Но теперь РФС озаботился данной проблемой, поддерживает регионы еще и программа «Футбол в школу». Надеюсь, ситуация сможет поправиться…

Фото пресс-службы «Рубина»

«Я сама 20 лет играла в футбол, поэтому в тренерской работе опираюсь и на свой спортивный опыт», — говорит Ольга Васильева.